日本民間火箭發射失敗爆炸 因偵測到異常中斷飛行

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（中央社東京13日綜合外電報導）日本太空新創公司SPACE ONE的小型火箭KAIROS一號機今天上午於和歌山縣的發射場升空數秒後爆炸，發射宣告失敗。SPACE ONE今天說明，火箭因偵測到異常，中斷飛行而爆炸。

日本放送協會（NHK）報導，KAIROS一號機今天上午11時1分從和歌山縣串本町的「紀伊發射場」（Space Port紀伊）升空，並於數秒後爆炸。

當時KAIROS一號機的碎片飛散到發射場附近，看似為火箭殘骸的東西也從空中掉落，並冒出大量白煙與火焰，起火的殘骸一度導致發射場周邊的山林發生火災。

當地消防單位表示，發射台附近當時沒有人員，目前未獲報有人受傷。

KAIROS一號機13日上午11時1分從紀伊發射場升空。（共同社）

KAIROS一號機升空數秒後爆炸，起火的殘骸一度導致發射場周邊山林火災。（共同社）

富士新聞網報導，SPACE ONE社長豐田正和今天下午說明「發射過後約5秒後就採取飛行中斷措施」，表示「將正向看待這次結果，並放眼下次挑戰」，也透露重啟發射的決心。

豐田也說，KAIROS一號機當時已經達成第一階段發射，不過判斷難以完成第二階段的「第一節引擎分離、第二節引擎點火」，所以火箭中斷飛行。

SPACE ONE表示，KAIROS一號機搭載「獨立飛行安定系統」，系統發射期間偵測到異常，並採取「飛行中斷措施」因而爆炸，對策本部目前仍在調查異常原因。

「產經新聞」報導，根據原定的發射計畫，發射後約2分10秒完成第一節引擎分離，再經過約40秒火箭最上方、用來包覆人造衛星的整流罩分離之後，第二節與第三節引擎依序分離，並在發射後約52分鐘將人造衛星送入軌道。

KAIROS一號機搭載著具有替代內閣官房情報蒐集衛星功能、重量約百公斤的衛星，原定投入距離地表約500公里的繞地球軌道。

此外，KAIROS火箭全長約18公尺，重量約23公噸，透過使用固體燃料縮短了發射準備時間，衛星交付後4天內即可發射，且備有自動化控制系統，讓火箭在出現異常的情況時可自行判斷並下達自毀指令，以節省人力並提高效率。

SPACE ONE看準航太市場擴大，瞄準各界把小型衛星送進太空的「太空宅配」需求日增，計劃2020年代每年發射20次，2030年代每年發射30次。

而SPACE ONE於2022年在日本和歌山縣串本町，打造位於本州最南端的首座民間火箭發射場「紀伊發射場」。

全球航太開發市場持續擴大，2023年全球發射了212次火箭，是10年前的3倍，其中96次為美國太空探索科技公司（SpaceX）所發射。

而日本2023年發射了2次，但均不是民間企業進行的發射。（譯者：楊惟敬/核稿：楊昭彥）1130313