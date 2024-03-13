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日本民間小型火箭發射失敗 升空數秒後爆炸[影]

2024/3/13 10:44（3/13 10:52 更新）
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（中央社東京13日綜合外電報導）日本太空新創公司SPACE ONE的小型火箭KAIROS一號機今天上午11時（台灣時間10時）過後於和歌山縣串本町「紀伊發射場」（Space Port紀伊）升空數秒後爆炸，發射宣告失敗。

日本放送協會（NHK）報導，SPACE ONE目前仍在釐清詳細原因。

KAIROS一號機在空中爆炸後，許多碎片飛散到發射場附近，看似為機體殘骸的東西也從空中掉落，並冒出大量白煙與火焰。

殘骸掉落地點周圍也出現火勢與濃煙，一些樹木被燒到焦黑。截至上午11時10分，相關單位仍在滅火。

KAIROS火箭全長約18公尺、重量約23公噸。一號機上搭載具有替代內閣官房情報蒐集衛星功能、重量約百公斤的衛星，原定投入距離地表約500公里的繞地球軌道。

KAIROS一號機原本欲挑戰兩項「日本第一」，分別是第一個從民間發射場發射的火箭，及第一個成功將衛星送入運行軌道的民間火箭。（譯者：楊惟敬/編輯：曾依璇）1130313

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