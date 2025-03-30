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德國新創航太公司試射火箭 從挪威升空後墜落爆炸

2025/3/30 22:12（3/30 22:31 更新）
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（中央社奧斯陸30日綜合外電報導）德國新創公司伊薩航太（Isar Aerospace）今天發射一枚目標是推動從歐洲發射衛星的測試火箭，火箭自挪威的發射場升空約40秒後墜落爆炸；伊薩航太先前稱這是初步測試。

路透社報導，伊薩航太今天發射Spectrum無人火箭，被認為是首次嘗試從歐洲進行軌道太空飛行。瑞典、英國等歐洲國家都曾表達，希望涉入日漸增長的商業太空任務市場。

伊薩航太指出，今天測試產出大量可供自家團隊學習的資料。

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Spectrum火箭從位於北極圈的挪威安島太空發射場（Andoeya Spaceport）發射，它專為搭載不超過1公噸的中小型衛星而設計，不過Spectrum火箭在今天首次測試並無酬載。

來自德國巴伐利亞邦（Bavaria）的伊薩航太上週曾說明，本次任務目標是收集公司內部研發的發射載具相關數據。（譯者：洪培英/核稿：陳彥鈞）1140330

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