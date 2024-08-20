英國首座垂直火箭發射場 發動機起火爆炸測試受挫

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（中央社倫敦20日綜合外電報導）英國蘇格蘭薩克斯沃德發射場（SaxaVord Spaceport）昨天晚間進行測試時，發生火箭發動機起火爆炸事故。這座發射場去年才成為英國首座取得許可的垂直火箭發射場地。

根據英國廣播公司（BBC）播出的畫面，位於蘇格蘭北海岸外離島薛特蘭群島（Shetland Islands）的薩克斯沃德發射場昨晚發生大爆炸，冒出大量火焰和煙霧。

路透社報導，薩克斯沃德發射場和德國合作夥伴奧格斯堡火箭工廠（Rocket Factory Augsburg, RFA）分別發布聲明表示，現場已在測試前疏散人員，因此沒有人受傷。

薩克斯沃德發射場發言人表示：「這是一次測試，而測試目的是為了在下一階段前發現問題。我們將與奧格斯堡火箭工廠合作找出原因、從中學習，並在他們邁入下一階段的準備工作時提供支援。」

奧格斯堡火箭工廠指出，他們正在收集資訊以解決測試過程出現「異常」後發生的狀況，這是發射前的一系列測試之一；火箭發射台已「受到保護」。

薩克斯沃德發射場希望成為首個將衛星垂直發射進入太空的英國場地，已於4月獲得監管機關的關鍵安全許可，為今年稍晚的發射鋪路。（譯者：王嘉語/核稿：陳正健）1130820