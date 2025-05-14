修杰楷策劃騎摩托車約會 賈靜雯崩潰妝髮全白費

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（中央社記者洪素津台北14日電）演員修杰楷找來老婆賈靜雯一起錄製YT網路頻道「修TIME」，打造一場專屬於夫妻倆的完美約會，修杰楷驚喜安排騎乘摩托車進行約會，未料讓賈靜雯很傻眼，當場崩潰妝髮一切白費。

修杰楷近期推出YT網路頻道「修TIME」，找來老婆賈靜雯錄製一場完美約會，沒想到修杰楷卻把驚喜變成驚嚇，騎摩托車的約會讓賈靜雯崩潰白費妝髮。據新聞稿指出，修杰楷一系列的荒謬行為讓賈靜雯不斷哀嚎，「為什麼我會在這裡～拜託帶我走～」看著老婆如此無言以對，修杰楷卻樂在其中。

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修杰楷夫妻倆在迪化街逛逛，賈靜雯趁機爆料修杰楷偶包太重，有鏡頭在拍攝才會主動買東西給她，私下只會嫌棄她購物慾太旺盛。面對老婆大人的埋怨，修杰楷像小孩子般的在背後擠眉弄眼不敢反駁，還會裝沒事的安撫另一半，展露出夫妻間的好感情。

節目中也進行夫妻默契大考驗，修杰楷透露2人傳訊息時，賈靜雯只會問小孩們，從來不關心自己的動向。問及哪件事會一秒惹怒賈靜雯，修杰楷笑稱老婆是最完美的，懂生存的回覆讓他安全下莊，獲得賈靜雯滿意點頭。（編輯：李淑華）1140514