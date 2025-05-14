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蘋果預告輔助使用新功能 放大鏡登上Mac電腦

2025/5/14 10:58（5/14 11:24 更新）
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蘋果公司（Apple）公布將於今年稍晚推出的全新輔助使用功能，視障或低視力使用者可運用全新Mac版「放大鏡」App進行學習與互動。（圖取自蘋果官方網頁apple.com）
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（中央社記者吳家豪台北14日電）5月15日是全球無障礙體認日，蘋果公司（Apple）公布將於今年稍晚推出的全新輔助使用功能，視障或低視力使用者可運用全新Mac版「放大鏡」App進行學習與互動，也能用全新的點字記事功能Braille Access做筆記與進行計算。

其他新功能包括Accessibility Nutrition Labels標籤，將針對應用程式商店App Store上的App與遊戲提供更詳細的資訊。另推出全系統閱讀模式Accessibility Reader，以及即時聆聽、背景聲音、個人聲音、車輛動態提示等功能的更新。

蘋果全球輔助使用政策和倡議資深總監赫林格（Sarah Herrlinger）透過新聞稿表示，蘋果致力為全產品系列持續推出嶄新輔助使用功能，在蘋果生態系的加持下，這些功能合作無間，讓使用者以全新方式接觸自己最在乎的事物。

自2016年起，iPhone與iPad上的「放大鏡」功能為視障或低視力的使用者提供放大、閱讀文字與偵測周遭物體的工具；今年「放大鏡」將登上Mac電腦，可連接使用者的相機，放大周遭環境，例如螢幕或白板，也支援iPhone的「接續互通相機」功能。

Braille Access是一項全新的點字體驗，讓iPhone、iPad、Mac和Apple Vision Pro變成功能齊全的點字記事工具，使用者可以快速以點字格式做筆記，也可直接從Braille Access開啟Braille Ready Format（BRF）檔案，解鎖以往僅適用於點字記事裝置的各式書籍與檔案。

Accessibility Nutrition Labels將在App Store的產品頁面新增一個區塊，說明App與遊戲內有哪些輔助使用功能，讓使用者在下載App前就能了解是否方便自己使用，同時也讓開發者有機會更清楚向使用者說明App支援的功能。

Accessibility Reader是一個全新的全系統閱讀模式，提供使用者全新方式來自訂文字，並專注於想閱讀的內容，支援大量的字型、顏色與行距選項。

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此外，對於視障或低視力的使用者，visionOS作業系統將運用空間運算設備Apple Vision Pro的相機系統，擴展視覺輔助使用功能。

visionOS的Zoom功能更新，讓使用者可用主相機放大視野中的所有內容，包括周遭環境。對於「旁白」功能的使用者，visionOS 的「即時辨識」功能可運用裝置端機器學習技術，描述周遭環境、尋找物體、閱讀文件等。（編輯：張良知）1140514

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