籲消除惡罷瘟疫 鍾東錦：縣議員罷免案也應停止

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（中央社記者管瑞平苗栗縣14日電）民團發起苗栗2席藍營立委罷免案，因二階連署數不足未送件。苗栗縣長鍾東錦今天表示，大罷免是場瘟疫，他向來不贊同，呼籲目前針對3名綠營縣議員罷免案「也應按下停止鍵」。

鍾東錦透過縣府新聞稿指出，針對苗栗縣第1選區立委陳超明與第2選區立委邱鎮軍罷免案，公民團體因連署人數未達門檻選擇不送件，避免造成公務人員的負擔，表示尊重，也顯示絕大多數的苗栗鄉親不贊同這場「大惡罷」。

以藍營大兵自居的無黨籍鍾東錦表示，他始終認為執政黨對在野黨發動大罷免的動作，不但創下惡例，更引來在野黨的反撲，目前苗栗藍營基層也發起反制，提出對無黨籍曾玟學以及民進黨徐筱菁、陳春暖等3名綠營縣議員的罷免案，「大罷免就是一場瘟疫」。

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鍾東錦說，台灣政治逐漸陷入惡性對抗，導致人民對政府信任度急遽下滑，所幸苗栗兩起立委罷免案均喊停，為地方穩定釋出正向力量，他呼籲，「苗栗縣議員的罷免案，也應按下停止鍵」，才能讓民意代表專注在地方建設與民眾需求，不應陷入無止境的政治鬥爭。

鍾東錦呼籲中央執政黨與在野黨，應各自節制，停止相互報復式的罷免行動，避免將社會推向更深層的對立與混亂，他期盼從苗栗出發，展現台灣政治理性的力量，帶動全國走向合作與建設的正向循環，讓中華民國台灣走回正軌。（編輯：張銘坤）1140514