歐盟簡化農民申請補貼手續 農團不領情5/20上街頭

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（中央社記者田習如布魯塞爾14日專電）歐盟執委會今天提出簡化農民申請補貼和環保審查流程的一套方案，但歐媒報導稱農民團體質疑該套案不明確、未經適當溝通，20日將在布魯塞爾歐盟區進行街頭抗議。

歐洲聯盟（EU）自去年以來數次修改農業部門的節能減碳相關要求，以降低農民因應歐盟氣候政策的負擔，但與農民的緊張關係似仍持續。

歐盟執行委員會（European Commission）今天提出歐盟「共同農業政策」（Common Agricultural Policy，CAP）簡化方案，包括對小農的年度補貼一次到位，不必分成多次申請；獲得認證的有機農場將被認為符合部分環境新規標準，不必重新申請認定合格。

此外，執委會將提供歐盟成員國更多經手歐盟農業補貼流程的彈性，並鼓勵各國整合數位資訊系統，以利農民同樣申報文件可多次運用申請不同補貼項目。

執委會透過新聞稿指出，簡化措施將可節省農民成本達15億8000歐元（約新台幣537億元），並節省歐盟各國行政成本2億1000萬歐元（約新台幣71億元）。

不過，據「歐洲動態」（Euractiv）報導，數個歐盟農業遊說團體和比利時農民團體對這套方案不領情，計畫下週二（20日）在歐盟總部所在的布魯塞爾街頭抗議。

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執委會的方案仍須經歐洲議會（European Parliament）和歐盟部長理事會（Council of the European Union）通過。

簡化法規是執委會在本屆任期以提高競爭力為政策主軸下的關鍵環節，除了農業，其他產業的簡化套案也將陸續提出，執委會已設定5年內降低25%行政負擔和35%中小企業法遵負擔的目標。（編輯：高照芬）1140514