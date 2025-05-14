鴻海：關稅影響輕 新台幣升值1元影響營收3%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北14日電）市場關注關稅和匯率變數對鴻海集團影響，董事長劉揚偉今天表示，關稅影響輕，集團加速全球產能布建，強化區域製造交付能力，在墨西哥、越南、印度、歐洲等產能逐步到位，可提升集團靈活性和抗風險能力。

觀察新台幣匯率波動影響，鴻海財務長黃德才指出，新台幣兌美元年平均匯率升值1元，影響鴻海營收約3%，毛利率估減少約0.1%，鴻海持續透過存貨管理機制，以及必要避險措施，讓美元貶值對毛利率影響降到最低。

鴻海下午舉行線上法人說明會，談到美國關稅政策變化影響，劉揚偉指出，關稅變數牽動全球化布局和供應鏈韌性，鴻海多年前布局區域化製造，可因應客戶需求彈性調整。

劉揚偉指出，關稅變數對鴻海影響輕，集團加速全球產能布建腳步，強化區域製造和區域交付的能力，2024年在全球新增廠區和辦公室數量增加10%，就是鴻海加速全球布局的證明。

劉揚偉表示，鴻海在墨西哥、越南、印度、歐洲等產能逐步到位，可提升集團靈活性和抗風險能力，在台灣、美國、中國大陸、印度等新事業進展持續進行。

劉揚偉指出，儘管關稅變數牽動部分區域原物料和物流成本短期上升，但鴻海持續與客戶協商、彈性整合，穩定產品獲利為目標，加上生產自動化和規模效益，維持整體競爭力，關稅政策有挑戰，但也刺激集團加速轉型，長期來看形成機會。

透過 Google News 追蹤中央社

法人提問新台幣匯率近期大幅升值對毛利率和帳上匯兌影響，鴻海財務長黃德才說明，鴻海集團以美元主要交易，美元占營收和成本高，大部分可形成自然避險，不過他也坦言，新台幣是財報功能性貨幣，新台幣匯率波動一定會影響帳上新台幣營收表現，業外的確會受到匯率波動影響。

黃德才表示，鴻海集團有因應匯率波動的政策指引，例如跟客戶合約中訂定匯率調整條款，或增加報價頻率、以合適的金融避險工具對沖營業投資以及融資活動產生的匯率風險等，透過多種舉措降低匯率波動風險。（編輯：楊蘭軒）1140514