加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 政治
教宗良十四世
新聞專題
教宗良十四世1/32
首頁 / 政治

府：特派陳建仁為慶賀教宗良十四世就職典禮特使

2025/5/14 18:59（5/14 19:14 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
總統府特派前副總統陳建仁（圖）為中華民國慶賀教宗良十四世（Pope Leo XIV）就職典禮特使。（中央社檔案照片）
總統府特派前副總統陳建仁（圖）為中華民國慶賀教宗良十四世（Pope Leo XIV）就職典禮特使。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北14日電）總統府今天發布總統令，特派前副總統陳建仁為中華民國慶賀教宗良十四世（Pope Leo XIV）就職典禮特使。

教宗良十四世（Pope Leo XIV）就職彌撒將於當地時間18日在聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）舉行。

總統府晚間發布總統令，特派陳建仁為中華民國慶賀教宗良十四世就職典禮特使。（編輯：謝佳珍）1140514

#陳建仁
#總統府
#良十四世
延伸閱讀
新教宗良十四世會見樞機主教 盼秉承方濟各願景教廷：教宗良十四世就職彌撒5/18舉行陳建仁：台梵關係一向穩定 重視維護普世價值屏東縣府5年前贈秘魯防疫箱 牽起與新教宗奇妙緣分特派在現場／教宗良十四世接見媒體捍衛新聞自由 籲釋放被監禁記者
陳建仁
陳建仁：世衛正面臨動盪階段 台灣可幫助很多國家是否出席教宗就職彌撒 陳建仁：沒有接到任何指派
良十四世
新任教宗曾受贈台灣口罩 駐教廷大使：台梵共享價值教宗良十四世致函美國拉比 允加強與全球猶太教徒對話
教宗良十四世
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
教宗良十四世致函美國拉比 允加強與全球猶太教徒對話
106
更多編輯台推薦新聞：