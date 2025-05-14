府：特派陳建仁為慶賀教宗良十四世就職典禮特使
2025/5/14 18:59（5/14 19:14 更新）
（中央社記者葉素萍台北14日電）總統府今天發布總統令，特派前副總統陳建仁為中華民國慶賀教宗良十四世（Pope Leo XIV）就職典禮特使。
教宗良十四世（Pope Leo XIV）就職彌撒將於當地時間18日在聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）舉行。
總統府晚間發布總統令，特派陳建仁為中華民國慶賀教宗良十四世就職典禮特使。（編輯：謝佳珍）1140514
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