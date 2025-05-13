屏縣府5年前贈秘魯防疫箱 牽起與新教宗奇妙緣分

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（中央社記者李卉婷、葉素萍屏東縣13日電）屏東縣政府5年前捐贈秘魯防疫箱，醫師賴賢勇今天在社群平台提到，當時接受捐贈的就是天主教新教宗良十四世，「這件美事，是（時任）屏東縣縣長潘孟安成就的善舉」。屏東縣長周春米說，見證屏東與教宗奇妙緣分。

大千綜合醫院教學副院長及麻醉科醫師賴賢勇今天在臉書（Facebook）發文指出，2020年9月6日，2000個上面印著Taiwan can help, Pingtung can help的Taiwan box，飄洋過海到秘魯，無償捐贈給當地醫療與慈善機構，當時接受台灣捐贈的神職人員，就是現在的天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）。這件美事，是時任屏東縣長潘孟安成就的善舉。

周春米隨後也在臉書寫下「5年前的Taiwan Box，見證屏東與良十四世教宗的奇妙緣分。」良十四世自2015至2023年在秘魯奇克拉約教區擔任主教，2020年遭逢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，全力協助運送氧氣、糧食等，挺身守護弱勢；而其中一項重要的防疫物資，正是由屏東出發、遠渡重洋的「防疫插管箱」Taiwan Box。

周春米表示，Taiwan Box 由「白色巨塔裡的愛迪生」賴賢勇、邱豑慶及黃致遠等3名醫師共同研發，當時潘孟安一接到醫師們來信，馬上率屏東縣政府統籌量產，協調工廠製造，短短1週就從構想到成品，與時間賽跑。

她說，2020年初全球疫情最嚴峻之際，Taiwan Box第一時間支援台灣各地，也送往最需要的國家，其中就包括秘魯、美國亞利桑那州與日本大阪、神戶、札幌等城市，彰顯Pingtung can help, Taiwan can help。

周春米說，今天賴賢勇暖心分享秘魯友人的驚喜發現，曾在拉丁美洲奉獻心力的主教，如今成為了天主教領袖，那雙接過Taiwan Box的手，見證了台灣與屏東的善良，愛與希望，超越國界，讓世界更美好。

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地方人士表示，回顧COVID-19期間，當時台灣位於全球防疫第一線，防疫經驗獲得國際社會高度肯定，在確保國內需求優先、海外國人受到照顧，政府也行有餘力的同時，台灣政府不吝捐贈防疫物資到全世界，以具體行動TAIWAN CAN HELP彰顯台灣有能力也有意願善盡責任、為世界貢獻力量。

地方人士表示，2020年9月，秘魯當地疫情嚴重，屏東縣政府隨即寄出抗疫防護箱給秘魯，當時潘孟安還錄製問候影片，希望遠在南美洲的秘魯人民一切安好，並強調屏東是地球公民的一份子，期待盡一份力量，讓世界更美好，當時秘魯米拉弗洛雷斯區市長莫里納（Luis Molina）也舉辦捐贈記者會感謝屏東協助。（編輯：黃名璽）1140513