首位美籍教宗就職 華府派范斯與盧比歐出席

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國白宮今天表示，副總統范斯（JD Vance）將率領美國代表團參加首位美國籍教宗良十四世（Pope Leo XIV）的就職彌撒。

法新社報導，范斯於2019年皈依天主教，他的印度教妻子烏沙．范斯（Usha Vance）與同為天主教徒的國務卿盧比歐（Marco Rubio），均將出席18日於梵蒂岡舉行的儀式。

教宗良十四世在升任教宗前曾批評美國總統川普（Donald Trump）政府在移民問題的強硬言論與作法。

透過 Google News 追蹤中央社

儘管如此，川普與范斯還是對一名美國人當選教宗表示歡迎。

范斯在良十四世升任教宗後於社群媒體X上表示，「恭喜良十四世當選成為首位美國籍教宗！我相信數以百萬計美國天主教徒與其他基督徒，都會為他成功領導教會祈禱。願天主保佑他！」（譯者：屈享平/核稿：楊昭彥）1140516