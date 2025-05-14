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仁寶首季毛利率5.24%寫15年新高 每股盈餘0.5元

2025/5/14 20:58（5/14 21:23 更新）
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代工廠仁寶今天公布第1季財報，毛利率達5.24%，為2010年第2季以來、近15年新高。圖為仁寶董事長陳瑞聰。（中央社檔案照片）
代工廠仁寶今天公布第1季財報，毛利率達5.24%，為2010年第2季以來、近15年新高。圖為仁寶董事長陳瑞聰。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳家豪台北14日電）代工廠仁寶今天公布第1季財報，毛利率達5.24%，為2010年第2季以來、近15年新高；因新事業發展增加研發費用投入，營業淨利年減5%，但業外收入挹注新台幣7.21億元，歸屬母公司稅後淨利達21.91億元、年增16%，每股盈餘0.5元。

仁寶受季節性因素影響，今年第1季合併營收達1990.98億元，季減13%，與去年同期持平；第1季非PC（個人電腦）產品營收比重增加，且營運效率持續提升，毛利率達5.24%，季增0.2個百分點、年增0.3個百分點；營業毛利約104.43億元，季減10%、年增7%。

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由於新事業發展增加研發費用投入，整體營業費用增加，仁寶第1季營業淨利達27.06億元，季減17%、年減5%；受惠匯兌及轉投資收益，業外收入達7.21億元，明顯高於去年第4季200萬元、去年同期1.34億元；歸屬母公司稅後淨利21.91億元，季增13%、年增16%；每股盈餘0.5元。

仁寶先前告訴中央社記者，5月PC出貨有機會比4月好一些，因為還有很多不確定性，影響消費信心和需求，仍保守看待第2季出貨表現，推估將與第1季持平。（編輯：林家嫻）1140514

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