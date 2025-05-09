因應關稅戰 陳瑞聰：仁寶加速美墨布局擬落腳德州

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（中央社記者吳家豪台北9日電）新台幣近期強勢升值，代工廠仁寶董事長陳瑞聰今天出席生策年會受訪說，匯率「巨升」後大概已經平衡下來，仁寶來不及避險，只能先認列匯損；為因應關稅戰，仁寶將加速在墨西哥與美國布局，蠻確定會在德州設廠。

陳瑞聰指出，新台幣匯率前幾天「巨升」以後，大概就平衡下來了，「反正我們也來不及做任何的操縱，一些匯損就只好把它承認了嘛」。

談到第2季展望，他表示，目前客戶都很保守，會要求仁寶在90天的高額對等關稅豁免期限前趕快出貨，很有可能拉貨會拉得比較多，但是等到90天後會怎麼樣，「我們就要看了」，仁寶現在能做的是加速墨西哥與美國布局。

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媒體追問仁寶是否將在美國德州設廠，陳瑞聰直言，「應該蠻確定的啦，這個是沒辦法的」，至於何時會對外正式宣布還不知道。

仁寶日前在股東會營業報告書提到，面對地緣政治挑戰，仁寶看到供應鏈重組並加速多元化布局，在全球9國設有生產基地或合作夥伴，以分散風險，同時也評估北美擴產計畫，有助降低對單一地區的依賴，提高供應鏈的靈活性。（編輯：潘羿菁）1140509