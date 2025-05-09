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仁寶4月營收雙減 和碩重返千億元

2025/5/9 17:54
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（中央社記者吳家豪台北9日電）代工廠仁寶因美國關稅政策影響客戶拉貨，今天公布4月營收新台幣622.99億元，月減18.3%，年減19.4%。和碩受惠消費性電子及通訊產品表現，4月營收重返千億元、達1028.71億元，月增21.55%，年增14.71%。

此外，電腦品牌廠華碩公布4月集團營收562.18億元，月減12.6%，年增35.06%；今年前4個月累計集團營收2039.12億元，年增24.85%。

仁寶4月合併營收約622.99億元，月減18.3%，年減19.4%；今年前4個月合併營收2613.96億元，年減5.6%。

仁寶4月筆記型電腦出貨220萬台，月減70萬台，除了3月有季底拉貨效應、基期較高之外，也受到美國關稅政策影響，客戶拉貨放緩。

仁寶告訴中央社記者，5月個人電腦（PC）出貨有機會比4月好一些，因為還有很多不確定性，影響消費信心和需求，仍保守看待第2季出貨表現，推估將與第1季持平。

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和碩4月合併營收約1028.71億元，月增21.55%，年增14.71%；累計今年前4個月營收約3753.05億元，年增10.36%。

和碩4月筆電出貨61萬台，月減9萬台。和碩表示，4月營收破千億元，主要因為消費性電子及通訊產品帶動，按照客戶排程正常出貨；AI伺服器目前持續小量出貨。（編輯：張均懋）1140509

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