鴻海：今年AI伺服器營收破兆元 搶攻沙烏地AI專案

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北14日電）鴻海董事長劉揚偉今天預估，集團在人工智慧（AI）伺服器營收成長將超過50%，重申今年AI伺服器營收規模可突破新台幣1兆元，AI伺服器機櫃生產會越來越好，鴻海持續布局印度和沙烏地阿拉伯，也會參與沙烏地阿拉伯的AI專案。

展望今年資本支出，鴻海預期規模將增加超過20%，其中6成到7成用於擴充產能，涵蓋印度、越南、美國、墨西哥等廠區。

鴻海下午舉行線上法人說明會，展望第2季AI伺服器出貨，劉揚偉指出，主要客戶AI晶片GB系列大部分產品在第1季大量生產後、第2季開始交貨，主要北美雲端服務供應商（CSP）客戶持續擴大布建AI伺服器，也增加採購通用型伺服器，支撐整體伺服器出貨成長，鴻海也與CSP客戶共同開發特殊應用晶片（ASIC）架構的AI伺服器 ，也開始陸續出貨。

整體來看，劉揚偉預估，今年鴻海在AI伺服器營收成長將超過50%，重申今年AI伺服器營收規模可突破新台幣1兆元。

對於法人提問輝達（NVIDIA）GB200和GB300晶片為基礎的AI伺服器出貨狀況，劉揚偉笑說，「那個男人」（意指輝達執行長黃仁勳）就要來台灣了，「到時可以問他」，不過整體來看，現在訂單和需求滿手，未來AI伺服器機櫃生產會越來越好。

法人問及印度布局，劉揚偉表示，2006年鴻海集團進入印度市場，布局持續貼進客戶需求，越來越多供應商在印度投資設廠，預期印度製造競爭力將會逐步顯現。

談到今年資本支出，鴻海財務長黃德才指出，今年預期資本支出持續增加20%以上，看法沒有改變，其中6成到7成用於擴充產能，涵蓋印度、越南、美國、墨西哥等廠區，中東地區今年沒有規劃，在中國大陸，持續擴展電動車相關業務，在美國、台灣、印度也投資新事業。

劉揚偉說明，鴻海集團在沙烏地阿拉伯布局多年，與當地廠商合資電動車企業，旗下鴻騰精密也與當地企業合作，布局沙烏地阿拉伯電動車充電裝置，在沙烏地阿拉伯也有資通訊（ICT）合作案進行。

對於沙烏地阿拉伯向輝達（Nvidia）大量採購AI晶片，劉揚偉表示，鴻海在AI伺服器產業鏈中，與上游晶片業者和下游客戶建立穩固合作關係，鴻海本身整合技術能力加上全球4成市占率，未來在重大專案上，鴻海都會參與其中。

展望下半年營運，劉揚偉表示，對於下半年看法相對審慎，但下半年還有很多機會可爭取更多訂單，第2季關稅因素提前拉貨對電腦終端和消費智能產品影響，持續觀察。

透過 Google News 追蹤中央社

在與日本三菱汽車（Mitsubishi Motors）以外車廠合作進展，劉揚偉表示，鴻海集團持續與其他車廠接觸，也有一些進展，結果「請大家拭目以待」。

劉揚偉將出席下週台北國際電腦展（Computex）主題演講，他今天透露，會以AI工廠（AI Factory）為主題，並分智慧製造、智慧電動車、智慧城市等三大平台、以及機器人應用等內容，至於會不會有神祕嘉賓出現，他表示，一定會有神祕嘉賓，現在「先賣個關子」。（編輯：黃國倫）1140514