台積電利多頻傳外資連4買 股價逼近1000元大關

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（中央社記者張建中新竹14日電）台積電利多頻傳，不僅第1季每股現金股利提高至5元，客戶輝達和超微在中東贏得AI晶片訂單，技術論壇也將在15日登場，A14製程技術預計於2028年量產，將維持領先優勢，今天在外資持續買超推升下，股價逼近1000元大關。

台積電2025年第1季獲利創下歷年同期新高，歸屬母公司淨利達新台幣3615.6億元，每股純益13.94元。台積電董事會核准配發每股現金股利5元，較2024年第4季的4.5元提高0.5元，除息交易日為9月16日，並於10月9日發放。

美國總統川普出訪波斯灣國家，多家美國科技廠在中東達成人工智慧（AI）交易。路透社報導，輝達（NVIDIA）宣布將出售數十萬枚AI晶片給沙烏地，首批1萬8000枚最新Blackwell晶片將交付沙烏地主權財富基金甫成立的AI新創公司Humain；超微（AMD）也宣布與Humain達成交易，表示已建立100億美元合作關係。

輝達與AMD都是台積電AI晶片代工客戶，2公司接單告捷，台積電可望同步受惠，營運將跟著水漲船高。

台積電的台灣技術論壇將於15日登場，A14先進邏輯製程技術是一大重點，A14製程將可提供更快的運算和更好的能源效率，推動AI轉型，並有望透過增進裝置端AI功能，強化智慧手機功能，使其更智慧。

與今年即將量產的2奈米製程相比，在相同的功耗下，A14速度將提升15%，在相同速度下，A14將可降低功耗達30%，同時邏輯密度增加超過20%。

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台積電A14製程開發進展順利，良率表現優於預期，計劃2028年開始量產。市場看好台積電製程技術仍將居領先地位。

外資今天買超台積電1萬7528張，連續4個交易日累計買超台積電超過4萬3000張，推升台積電連日走高，今天收在999元，逼近1000元大關，市值達25.9兆元。（編輯：林家嫻）1140514