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陸不放棄武力犯台 邱垂正：反分裂法提兩岸敵對

2025/5/14 20:51
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（中央社記者李雅雯台北14日電）總統賴清德日前發布國安17項因應策略，界定中國大陸為境外敵對勢力。陸委會主委邱垂正今天表示，中共從未放棄武力犯台，「反分裂國家法」也將兩岸現狀界定為敵對狀態。

賴總統在就職滿週年前夕接受專訪提到，根據反滲透法將中國大陸界定為境外敵對勢力，這是不得已也不得不的選擇。邱垂正今天接受專訪，主持人黃光芹提問，「貴為中華民國總統，怎麼不引用中華民國憲法（去談兩岸）」。

邱垂正回應，中共始終沒有放棄武力犯台，對台持續文攻武嚇、步步進逼、極限施壓，台灣遭受中國大陸嚴重威脅是客觀事實，必須提醒民眾嚴峻狀況，所以賴總統依據反滲透法定義，清楚界定中國大陸對台威脅。

邱垂正強調，依據反滲透法界定，中國大陸是境外敵對勢力；其實看中國大陸反分裂國家法第7條也可以看到，寫明兩岸可以協商、談判「正式結束兩岸敵對狀態」；換句話說，在協商、談判前，目前兩岸正處於敵對狀態。

邱垂正提到，中共持續對台複合性施壓，政府提出國安17項因應策略，這也是在告訴民眾，台海現狀風險正在增加，必須展現出自我防衛決心與能力；另也要告訴民眾，兩岸交流必須建立在對等尊嚴、健康有序等基礎上。

黃光芹提問，對於中國大陸來說，難道「不統就是獨了嗎」。

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邱垂正表示，中國大陸發布「關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」（懲獨22條），很明顯地可發現，只要不是中共定義的兩岸統一政策，支持中華民國或支持中華民國參加國際組織，都很可能被列為懲獨對象。

邱垂正強調，懲獨22條有許多內容違背文明世界基本原則，例如缺席審判、終身追溯、長臂管轄等，甚至還可以連累家人，這種不文明做法是在施壓、恐嚇台灣民眾，這是無法被容忍的，所以才會說赴陸港澳風險升高，倘若有必要前往，務必做好安全評估。（編輯：邱國強）1140514

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