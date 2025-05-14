立院交委會與連江縣府座談 聚焦交通船補貼問題

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（中央社記者潘欣彤連江縣14日電）立法院交通委員會至馬祖考察，今與連江縣府座談。縣府盼中央補足台馬交通船營運成本與航次補貼落差，但立委認為交通部依法應全額補助，但縣府拖2年才講補貼不足額，連江縣府應檢討。

立法院交通委員會由召委民眾黨立委林國成，與國民黨立委陳雪生、陳玉珍共3人，今明2天至連江縣考察，並由交通部長陳世凱、數位發展部長黃彥男等人陪同。今天下午與連江縣政府召開連江縣交通觀光暨數位通訊建設發展座談會。陳玉珍未參與今上午行程。

連江縣交通旅遊局長陳如嵐在會中報告，根據發展大眾運輸條例等規定，台灣與離島間航線營運虧損應由中央政府負擔，但台馬交通船「新台馬輪」與「台馬之星」營業收入不足支應營運支出，加上霧季疏運的「南北之星」開航費用等，導致縣府所屬連江航業累計虧損超過新台幣2億5000萬。

陳如嵐說明，現行基本航次補貼與實際營運差額，以114年為例，「新台馬輪」每航次新台幣9萬2000元、「台馬之星」為18萬5000元、「南北之星」則為11萬元。

交通部航港局長葉協隆於會中回覆，現行基本航次的補貼價金，為111年由連江縣政府提出並經行政院核定，航港局並未刪減。且新台馬輪於112年投入營運後，呈報的營收並未出現虧損。陳世凱則說，請縣府提報基本航次補貼價金修正，交通部會給予協助。

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陳雪生與林國成則直指，連江縣政府在此事上應檢討，法規已規定台馬間營運虧損應由中央全額補助，且縣府與航商簽約時已知差額，為何2年後才提出，導致連江航業大幅虧損。建議縣府應釐清相關責任，該懲處的要懲處，該申請的補貼，則需檢附理由與佐證資料後請交通部協助調整。

根據連江縣政府新聞資料，包含各鄉公所提案在內，座談會共計提出14項提案，包括增加台馬航線基本補貼款與油耗調整差額、爭取新建客貨輪、調降北竿機場停車場停車費、增設小三通通關查驗櫃台、高登島解除管制開放旅遊、淡季振興旅遊獎勵補助等。（編輯：張銘坤）1140514