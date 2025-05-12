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企業交流AI與ESG永續 盼組「碳零團結圈」接軌國際

2025/5/12 17:35（5/12 17:51 更新）
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多個企業12日在台中聯合舉辦AI x ESG永續高峰會，針對淨零碳排及碳關稅挑戰，邀集學者與企業代表與會交流。中央社記者蘇木春攝 114年5月12日
多個企業12日在台中聯合舉辦AI x ESG永續高峰會，針對淨零碳排及碳關稅挑戰，邀集學者與企業代表與會交流。中央社記者蘇木春攝 114年5月12日
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（中央社記者蘇木春台中12日電）多個企業今天在台中舉辦AI與ESG（環境保護、社會責任、公司治理）行動永續高峰會，期盼未來運用資策會「數位減碳雲」等系統，共組「碳零團結圈」，協助企業接軌國際。

「2025 AI x ESG永續高峰會」今天在台中，由台旺國際開發公司、路廣大永續顧問中心、富士略企業智庫等單位舉辦，針對面對淨零碳排及碳關稅挑戰，邀集學者與企業代表探討交流。

台旺公司董事長張淯接受媒體聯訪時表示，高峰會圍繞三大主軸，包括AI永續發展、跨界合作國際接軌與產官學對話政策解析，並展示包括財團法人資訊工業策進會的「數位減碳雲」、創新AI碳盤查系統等。

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張淯說，面對碳稅大戰開始，企業應積極做好碳盤查，透過碳足跡資料與資策會走向國際，為台灣企業找出路。

路廣大永續顧問中心副總王智媛說，碳稅大戰開始，若供應鏈不能提供碳盤查報告書，台灣供應鏈就會受影響；希望透過交流凝聚企業，成立「碳零團結圈」，帶動中小企業應戰淨零碳排，一同跟國際接軌。（編輯：陳仁華）1140512

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由民間企業主辦的「AI x ESG永續高峰會」12日在台中市登場，會議圍繞3大主軸，包括AI永續發展、跨界合作國際接軌與產官學對話政策解析，多名學者與企業代表與會。中央社記者蘇木春攝 114年5月12日
由民間企業主辦的「AI x ESG永續高峰會」12日在台中市登場，會議圍繞3大主軸，包括AI永續發展、跨界合作國際接軌與產官學對話政策解析，多名學者與企業代表與會。中央社記者蘇木春攝 114年5月12日
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