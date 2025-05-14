加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
罷免查水表案 花蓮民政處長明良臻起訴後50萬交保裝電子監控
首頁 / 產經

友達：Micro LED顯示技術將成主宰AI應用終極武器

2025/5/14 21:02（5/14 21:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
全球顯示技術盛會2025 SID顯示週（Display Week 2025）登場，友達光電執行長暨總經理柯富仁指出，為滿足劃時空、跨域各式高規顯示需求，未來AI終端裝置需要更多的顯示介面串聯，微型發光二極體（Micro LED）先進顯示技術成為主宰AI應用的終極武器。（友達提供）中央社記者潘智義傳真 114年5月14日
全球顯示技術盛會2025 SID顯示週（Display Week 2025）登場，友達光電執行長暨總經理柯富仁指出，為滿足劃時空、跨域各式高規顯示需求，未來AI終端裝置需要更多的顯示介面串聯，微型發光二極體（Micro LED）先進顯示技術成為主宰AI應用的終極武器。（友達提供）中央社記者潘智義傳真 114年5月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北14日電）友達光電執行長暨總經理柯富仁指出，為滿足劃時空、跨域各式高規顯示需求，未來AI終端裝置需要更多的顯示介面串聯，微型發光二極體（Micro LED）先進顯示技術成為主宰AI應用的終極武器。

全球顯示技術盛會2025 SID顯示週（Display Week 2025）登場，柯富仁率領友達團隊出席並發表演說。

google news透過 Google News追蹤中央社

柯富仁說，透過Micro LED顯示技術高清透明、無縫拼接大型化、可撓多變等高性能優勢，搭載人工智慧（AI）功能，使Micro LED應用從高端顯示拓展至移動、零售、醫療、娛樂、教育、AI光通訊等多層次軟硬整合解決方案，為產業帶來全新成長動能。

他強調，友達搶先布局Micro LED顯示技術多年，達成顯著突破與創新，引領Micro LED生態圈，加速產品量產進程，盼直取Micro LED前瞻顯示技術應用的主控權。（編輯：潘羿菁）1140514

柯富仁
面板業：與美無競爭關係 盼政策勿偏單一產業鑫創搶AI與新能源車商機 結盟友達拚倍數成長
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：