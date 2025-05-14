中國製逆變器暗藏幽靈通訊裝置 美評估能源設施風險

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（中央社倫敦14日綜合外電報導）兩名知情人士指出，一些再生能源基礎設施內發現安置不明通訊設備後，美國能源官員正在重新評估中國製裝置對於相關設施構成何種風險。

路透社報導，功率逆變器（power inverter）是將太陽能板和風力發電機連接到電網的關鍵介面。在電池、熱泵（heat pump）和電動車充電器中也有這種裝置。中國是逆變器生產大國，產品應用遍及全球各地。

逆變器具備遠端更新和維修功能，電力公司通常會架設防火牆來阻擋設施對中國直接通訊。

不過知情人士表示，美國專家拆卸連接電網的中國製逆變器進行安全檢查時，發現部分裝置內藏有產品說明中沒有列示的幽靈通訊裝置。

其中一位知情人士透露，過去9個月期間，多家中國供應商提供的電池中也發現未經申報的通訊裝置，包括在蜂巢式無線電系統中。

路透社無法確認業經查核的太陽能逆變器和電池數量有多少。

消息人士指出，這些幽靈元件提供產品文件中沒有載明的額外通訊管道，可能從遠端操控而繞過防火牆，造成潛在的災難性後果。

專家表示，運用這些幽靈通訊裝置繞過防火牆，進行遠端關閉逆變器或改變設定，恐將破壞電網穩定，損及能源基礎設施，甚至引發大規模停電。

其中一人說：「這等於有效地內建一套可以實際上癱瘓電網的方式。」

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曾任美國國家安全局（National Security Agency）局長的羅傑斯（Mike Rogers）指出：「我們知道，中國認為，讓我們核心基礎設施當中至少一部分處於遭破壞或停擺風險中，有其價值。我認為，中國有點希望廣泛使用逆變器，可以限制西方因應安全問題的選項。」

中國駐美國大使館發言人表示：「我們反對泛化國家安全概念，扭曲和抹黑中國基礎設施的成就。」（譯者：何宏儒/核稿：陳政一）1140514