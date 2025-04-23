資安報告：美AI資料中心遇2威脅 漏洞易受中國間諜活動攻擊

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（中央社記者張欣瑜舊金山22日專電）美國「時代雜誌」今天引述AI安全公司報告指出，美國加速興建資料中心，但許多資料中心關鍵零組件製造由中國掌控，中國若刻意延遲出貨，恐讓關鍵零組件遭攻擊後因缺少修復元件而癱瘓數月或更長的時間。

「時代雜誌」（Time）今天取得人工智慧（AI）安全公司Gladstone AI經過刪減的報告指出，美國大舉興建的AI資料中心，極易受到中國間諜活動攻擊。這不僅導致科技公司數十億美元資金面臨風險，更攸關美國國家安全，特別在美中AI競爭加劇之際。

這份報告由Gladstone AI兄弟創辦人撰寫，該公司專為美國政府提供AI安全風險諮詢。未經刪減的報告最近幾週已於白宮內部流傳。白宮並未回覆置評請求。

報告指出，當今最先進的AI資料中心面臨「不對稱破壞」和「外洩攻擊」2種威脅；前者是指以低成本發動攻擊便可使資料中心癱瘓數月，後者是指高度機密性的AI模型可能被竊取資料或受到監控。OpenAI正在打造的Stargate計畫同樣存在風險。

其中一項原因涉及供應鏈控制，中國掌控了資料中心的關鍵零組件製造。

隨著資料中心快速成長，許多零組件已出現必須等待數年才能交貨的情況。根據報告，中國在認為美國即將研發出「超級智慧」的情況下，極有可能會延後出貨那些用於修復的零組件。一旦關鍵零組件遭到攻擊，資料中心可能癱瘓數月或者更長的時間。

報告寫道，「我們應該預期，來自中國的發電機、變壓器及其他資料中心關鍵零組件的交貨期，將會在現有已經很長時間的基礎上，莫名地進一步拉長。」

上述情況將會是一個跡象，「顯示中國正在悄悄將這些零組件轉移至自家設施使用，畢竟這些設備大多是由中國控制的工業體系所生產的。」

報告描述一種不對稱破壞手法，只需花2萬美元（約新台幣65萬元）進行攻擊，如果成功，便足以讓一座造價20億美元的AI資料中心癱瘓整整半年至1年。

另外，報告訪問多位AI研究人員，指出無論是現有的資料中心或AI實驗室，安全措施並無法有效阻擋AI模型權重遭到國家級網路攻擊者竊取，儘管情況正慢慢改善。

報告並引述一位前內部人士說法指出，「許多前沿AI實驗室控管不良，最初是源於一種文化偏好，傾向於追求速度，而非安全。」

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華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）旗下的渥華尼人工智慧中心（Wadhwani AI Center）主任艾倫（Greg Allen）告訴「時代雜誌」，「不久前，曾發生駭客團體入侵輝達（Nvidia）並竊取其智慧財產資產的事件，且已被公開披露。」

艾倫表示，「中國的情報機構比那些駭客團體更有能力、也更精密。在中國攻擊者與美國AI公司防禦者之間，存在明顯的不對等情況。」（編輯：陳慧萍）1140423