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金城國中考題惹議 議員：一張考卷不能代表一座島

2025/5/14 17:52（5/14 18:41 更新）
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金門金城國中健康科段考試題涉性別爭議，無黨籍縣議員董森堡（前）14日在臉書（Facebook）發文表示，網路上有嘲諷言論使事件演變成台金對立與無端歧視，盼能將討論導正回對校園性平制度的關心。圖為董森堡14日於議會質詢。中央社記者吳玟嶸攝 114年5月14日
金門金城國中健康科段考試題涉性別爭議，無黨籍縣議員董森堡（前）14日在臉書（Facebook）發文表示，網路上有嘲諷言論使事件演變成台金對立與無端歧視，盼能將討論導正回對校園性平制度的關心。圖為董森堡14日於議會質詢。中央社記者吳玟嶸攝 114年5月14日
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（中央社記者吳玟嶸金門14日電）金門金城國中段考試題涉性別爭議，無黨籍議員董森堡說，網路上有嘲諷言論使事件演變成無端歧視，「一張有爭議的考卷不能代表一座島」，盼將討論導正回對校園性平制度的關心。

民眾在網路社群Threads上貼出某國中段考題目，其中多題涉及性別偏見等爭議，留言中有網友指出是金門金城國中健康科考題；針對此事件，金城國中除透過聲明道歉，校長謝志偉12日出面再次道歉，並表示已依法調查中。

董森堡今天在臉書（Facebook）發文表示，金城國中翁姓教師出題內容極為不妥，也不該應用在教學課程評鑑測試上；法理程序上必須受性平委員會、縣府教育處，甚至是教育部關切與懲處，情感層面上必須受到學生、家長及社會各界譴責與批評，「金門民眾也是一片罵聲。」

他說，但隨著網路討論風向走偏，不少一竿子打翻一船人嘲諷言詞隨之而生，讓整起事件演變成為台金對立與無端歧視，「1位老師的個人行為不應該無限上綱到對於1座島嶼、1個族群的歧視與貶抑。」個人錯誤行為應是翁姓教師自己承擔，不該由金門人承受。

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董森堡指出，若民主價值是包容與尊重，互相尊重與溝通瞭解，「我們之間不應該落入歧視嘲弄的對立困境，更不應該走進極端民族主義的排他思維與死路窄巷。」金門教育界還有很多堅守崗位、努力不懈的老師，以及在行政單位上、各所校園裡竭心服務行政人員們，但此次事件爆發後重創金門教育界形象。

他表示，此次事件若是個人問題就按規定、遵循法令進行懲處；若是體制程序問題就尋求體制程序上的修正與補強，「請把討論的議題導正回我們對於校園性平制度的關心，相信冷靜理智、洞察明觀的你我，深切知道一張有爭議的考卷不能代表一座島。」（編輯：黃名璽）1140514

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