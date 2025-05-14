法務部：詐欺犯繳犯罪所得應填補被害人 啟動修法

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（中央社記者劉世怡台北14日電）法務部今晚說，最高法院大法庭裁定罔顧被害人實際受騙金額是否獲得填補，僅視詐欺犯繳交個人犯罪酬勞，已背離立法最初減刑意旨，將啟動修法。

最高法院大法庭今天裁定，犯詐欺犯罪，在偵審均自白，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，所稱「其犯罪所得」，是指行為人因犯罪而實際取得的個人所得，即個人犯罪酬勞；如果並未實際取得「個人所得」，僅須於偵查及歷次審判中均自白，即符合前段規定的減輕其刑規定要件。

最高法院指出，今天統一此法律見解，法院於適用此減刑規定後，應具體審酌行為人在詐欺集團中的主導或分工情節輕重、自動繳交財物所占被害金額比例，以及與被害人達成和解賠償損害的誠摯努力等量刑減讓幅度情形，量處行為人相當罪責刑度，並非不分情節一律減輕其刑1/2。

法務部晚間發布新聞稿指出，最高法院刑事大法庭裁定結果與立法目的相違，對此深感遺憾，詐防條例第47條的立法理由明確揭示，立法目的，為使刑事訴訟程序儘早確定，同時使詐欺被害人可以取回財產上所受損害，行為人自白認罪，並自動繳交其犯罪所得者，方能減輕其刑。

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依立法意旨，此應繳還犯罪所得的範圍，應以被告向被害人所取得的財物或財產上利益，非指被告因詐欺犯罪而實際取得的個人所得而言，此立法理由已闡述立法原意甚明。

法務部指出，依大法庭見解，無異使減刑規定的適用完全繫於被告個人片面供述，而罔顧被害人實際受騙的金額是否獲得填補，此等法律適用結果，背離立法最初減刑的規範意旨，為避免個案引用此大法庭見解，造成不當減刑結果，法務部將儘速啟動修法作業，以符合罪刑相當原則。（編輯：張銘坤）1140514