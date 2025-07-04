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國道3北上土城路段小貨車翻覆 男性駕駛命危送醫

2025/7/4 22:05
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（中央社記者黃旭昇新北4日電）國道3號北上43.9公里處，今晚發生小貨車翻覆，男性駕駛被救出時已經無呼吸心跳。消防局表示，將外科OHCA的傷患，送往新北市立土城醫院急救。國道警方說，回堵車流陸續消化中。

市府消防局晚間表示，據報國道3號北上43.9公里處，今天晚間8時16分許，發生小貨車翻覆交通事故，一名年紀約70歲男性駕駛受困車內。

消防表示，消防人員趕抵現場搶救後，利用器材將受困患者救出，不過男駕駛已呈現到院前無呼吸、心跳（OHCA），於是緊急送往新北市立土城醫院急救。車禍原因將由警方釐清。

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車禍發生後，除消防出動搶救，由於現場處理事故，造成車流回堵，國3北上土城路段嚴重壅塞。依據國道路況即時影像，至晚間9時47分，當地44公里700公尺北上路段，車流量仍大。

國道警方回應中央社記者詢問表示，交通事故發生在外路肩，警方已經排除，至於回堵車流將陸續消化後回歸正常。（編輯：張銘坤）1140704

#國道3號
#新北市
#消防局
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