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最高法院大法庭：詐欺犯自白繳回犯罪酬勞 可減刑

2025/5/14 17:17（5/14 18:09 更新）
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最高法院大法庭裁定，詐欺犯自白繳回實際取得的個人犯罪酬勞可減刑。圖為最高法院外觀。（中央社檔案照片）
最高法院大法庭裁定，詐欺犯自白繳回實際取得的個人犯罪酬勞可減刑。圖為最高法院外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉世怡台北14日電）最高法院大法庭今天裁定，犯詐欺犯罪，在偵審均自白，自動繳交其犯罪所者，減輕其刑，所稱「其犯罪所得」，是指行為人因犯罪而實際取得的個人所得，即個人犯罪酬勞。

最高法院指出，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」。

劉姓男子為詐團成員，他透過交友軟體與中國當地女子聊天，以假投資方案詐騙10人，騙到其中2人得手新台幣51萬多元，但只分得酬勞7000元，落網後自白犯罪並繳回7000元。

一審、二審都依詐防條例第47條，予以減刑，檢方上訴，案件由最高法院刑三庭審理，刑三庭認為應繳回被害人的損失金額才能減刑，經徵詢後提案送交刑事大法庭評議，大法庭今天裁定，統一歧異的法律見解，並拘束未來相關案件。

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大法庭裁定指出，第47條前段規定，足以認定「其犯罪所得」僅限於犯罪實際取得的「個人所得」，文義明確，如果行為人並未實際取得「個人所得」，僅須於偵查及歷次審判中均自白，即符合前段規定的減輕其刑規定要件。

此外，法院於適用前段減刑規定後，應具體審酌行為人在詐欺集團中的主導或分工情節輕重、自動繳交財物所占被害金額比例，以及與被害人達成和解賠償損害的誠摯努力等量刑減讓幅度情形，量處行為人相當罪責刑度，並非不分情節一律減輕其刑1/2。（編輯：李淑華）1140514

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#詐欺犯罪危害防制條例
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