詐欺集團愛情詐騙派男公關赴約 刑事局逮20嫌送辦

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（中央社記者黃麗芸台北7日電）以35歲劉男為首的詐欺集團，除以假投資手法詐騙逾4000萬元外，還配合境外機房派遣男公關進行愛情詐騙，至少4名在台越籍女子受害，刑事局循線偵辦，於雙北等6縣市查獲20嫌送辦。

刑事局今天舉行破案記者會，偵查第九大隊副大隊長吳柏羲表示，日前偵辦假投資詐欺案，並於去年8月底查獲詐欺車手，鑑識扣案手機時發現，此不法集團本業實為配合中國大陸機房派遣男公關進行愛情詐騙，和介接網紅供境外機房直播代操。

經調查了解，此詐欺集團以無業的劉男為首，除擔任金主角色外，也負責和對岸詐欺機房對接，並由旗下幹部26歲高男負責在網路和親友間招募集團成員，自去年3月起開始營運至8月。

其犯案模式為，境外機房先在社群網站臉書或交友軟體上鎖定結識在台的40歲以上單身女性，隨後加入LINE好友後熱絡聊天培養感情，待時機成熟，就派戀愛男公關冒充網公赴約，甚至發生親密行為。

待被害女子深陷愛情詐騙陷阱後，機房成員便假稱公司需款孔急等藉口，由集團車手或男公關相約拿取被害款項，再以面交或購買虛擬貨幣方式，將贓款交回詐欺水房。

為免露餡，男公關在約會前，還須熟記機房成員和每名被害女子的各自交往日記內容，且約會後還要即時回報約會日誌，讓機房成員和外派公關所扮演的命定情人角色得以銜接。

據了解，其中1名男公關為49歲張男，平日擔任保全人員，透過網路管道應徵上此工作。

初估約有4名在台越籍女子遭遇感情詐騙受害，他們年齡分別介於36歲至51歲之間，財損金額在新台幣10萬元至40萬元不等。

此集團還另從事假投資詐騙，已知被害人至少9人，初估不法所得逾4000萬元，有名家管財損高達2600萬餘元。

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專案小組經長期偵搜，於去年8月底至11月底在雙北市、台中市、基隆市、宜蘭縣和花蓮縣等地發動3波搜索行動，共查獲劉男等20嫌（19男、1女）到案，並查扣現金29萬餘元、賓士汽車1輛、手機和筆電等贓證物。

全案詢後依涉嫌詐欺、詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法等罪，先行解送台北地檢署偵辦，主嫌劉男等4人經法院裁定羈押，自稱幣商的朱男和許男則分別以10萬至20萬元不等金額交保，其餘犯嫌請回。（編輯：張銘坤）1140107