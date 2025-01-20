杜秉澄劉向婕一審遭判15年、10年 涉助詐騙集團洗錢逾2000萬

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（中央社記者林長順台北20日電）國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、劉向婕丈夫杜秉澄等人，涉協助詐騙集團洗錢逾2000萬元。台北地院今天依加重詐欺、組織犯罪等罪判處杜秉澄15年徒刑，劉向婕10年徒刑。可上訴。

另外，劉向婕友人林于倫、助理吳沂珊分別被判處有期徒刑8年、6年。

判決指出，杜秉澄受詐欺集團上層成員、在即時通訊軟體Telegram暱稱「小老虎」指揮，於民國112年1月起籌組詐欺集團後端水房，先後招募吳沂珊、劉向婕，並與劉向婕共同招募林于倫，由杜秉澄操縱、指揮，劉向婕依杜秉澄指示指揮後端水房成員。

判決表示，杜秉澄、劉向婕、林于倫、吳沂珊與詐欺集團成員於112年7月間謀議，分由詐欺集團成員於同年8月7日起，陸續對本案53名被害人實行詐術後，將詐得的款項經由在Telegram暱稱「黃金（阿拉伯語）」操縱的前端水房、杜秉澄操縱的後端水房交回詐欺集團上層。

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同時，由「小老虎」將泰達幣經由後端水房轉入前端水房，以此形塑前端水房、後端水房及本案詐欺集團上層僅為虛擬資產與新台幣間交換的外觀，以此保有詐欺取財犯罪所得進而洗錢合計新台幣2289萬元。

台北地方法院認為，杜秉澄涉犯操縱、指揮犯罪組織罪、加重詐欺取財罪共52罪，應執行有期徒刑15年；劉向婕涉犯指揮犯罪組織罪、加重詐欺取財罪共52罪，應執行有期徒刑10年；林于倫、吳沂珊各犯加重詐欺取財罪共53罪，分別應執行有期徒刑8年、6年。全案可上訴。（編輯：李錫璋）1140120