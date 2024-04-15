大姑涉詐騙洗錢案 徐巧芯：關我何事莫名其妙

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（中央社記者王承中、王揚宇台北15日電）國民黨立委徐巧芯因大姑捲入詐騙洗錢案，引發議論。徐巧芯今天表示，整件事情莫名其妙，到底關她什麼事。她的立場就是大義滅親，如果親人真有犯法，就是該抓、該關。

徐巧芯指出，涉入這起詐騙案的林于倫是民進黨員，曾捐款給民進黨立委吳沛憶。吳沛憶回應，她已把所有知道的資訊公布在陽光下給大家檢驗，她對詐騙集團深惡痛絕，打擊詐騙集團犯罪也不分藍綠。

刑事警察局電偵一隊清查日前165反詐騙專線的通報資料，發現男子林于倫成立人頭公司，帳戶交由杜秉澄、劉向婕夫妻檔使用，不法金流高達新台幣2700萬餘元，涉及詐欺、洗錢罪，該名劉姓女子就是徐巧芯的大姑。

徐巧芯今天在立法院受訪表示，她今天心情蠻好的，想來想去到底關她什麼事，難怪現在台灣結婚率低，什麼時候連大姑及大姑的先生在外面做的事情，演變成媳婦要負責，整件事情莫名其妙。她對於詐騙案的要求，一向是從嚴處理，絕不寬貸姑息，她的態度非常清楚。

徐巧芯指出，她有點委屈，到底關她什麼事，也因為這件事情，造成她的母親都有誤會，讓她感覺非常無奈。她知道很多人想對她政治攻擊，但請不要傷害到其他無關的公司，跟她合作的公司，都是名門正派。

徐巧芯指出，林于倫是民進黨員，捐款給民進黨立委吳沛憶，她大姑的先生是陳柏惟的極端支持者，大姑除支持她，每次大選支持的對象都是總統蔡英文、總統當選人賴清德，按照民進黨立委黃捷的說法，因為得到詐騙犯的支持就要下台，請問蔡總統、賴清德、吳沛憶要不要下台。

徐巧芯表示，要把不相關的關係連在一起，最起碼要有一個底線，含沙射影也要有邏輯。如果連最基本的邏輯都沒有，就會變成迴力鏢，這件事情本來是要打她，結果打到的是民進黨自己人。

徐巧芯說，「我看起來像是白癡嗎，這幾個人都綠成那樣，我去跟他們從事詐騙，是嫌自己死的不夠早嗎，他們可能還很怕被我舉報吧」，如果早知道林于倫等人涉案，一定比檢察官還早去舉報，消滅幾個塔綠班何樂不為。

吳沛憶今天在立法院受訪提到，這起詐騙案的主嫌是徐巧芯的家人，徐巧芯過去倘若知道相關資訊卻知而不報，沒有關係，現在趕快補救並出來當污點證人，就能面對社會的檢驗，也不用哭倒在別人懷裡，哭沒有辦法解決問題，所有公眾人物都有義務與責任面對社會大眾的檢驗。（編輯：郭無患）1130415