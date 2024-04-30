徐巧芯被指剪接音檔為大姑脫罪 綠：說詞一再翻車

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（中央社記者葉素萍台北30日電）週刊報導指國民黨立委徐巧芯用剪接過的錄音檔，要替捲入詐騙洗錢案的大姑劉向婕脫罪。民進黨發言人吳崢今天表示，徐巧芯的說詞如一台車翻來翻去，到底哪些話能相信，誠信是最重要的價值，要跟社會交代清楚。

檢警偵辦一起詐騙案，查出男子林于倫疑成立人頭公司，帳戶交由徐巧芯大姑劉向婕、劉向婕先生杜秉澄使用。根據鏡週刊今天報導指出，徐巧芯先生劉彥澧及劉母早就對詐騙案一事知情，徐巧芯日前揭露大姑遭家暴的錄音檔，更經過剪接，目的是要替大姑脫罪。

吳崢今天在民進黨中央黨部記者會後答覆媒體指出，他對他人的關係跟感情狀態，秉持「勸和不勸離」，但此事過程更重要的是，為何徐巧芯跟劉彥澧的說法一變再變。因為事件爆發之初，劉彥澧自稱對姊姊劉向婕涉入詐騙完全不知情，直到劉向婕夫婦被羈押才知道。

吳崢說，根據今天週刊報導內容，在去年年底劉彥澧就幫助劉向婕出律師費處理詐騙洗錢的官司，也意味著最晚在去年底就知情，怎會後來說對詐騙情事一無所悉，這是很嚴重的誠信問題。

吳崢表示，徐巧芯的狀況也一樣，報導內容提到拿了錄音檔只擷取部分內容，是否有誤導社會大眾之嫌，是否想幫助劉向婕從案情中切割，徐巧芯要說明清楚。

吳崢說，社會大眾關注這個案子，第一、大家擔心身為台中市政府高官的劉彥澧以及擔任中華民國立委的徐巧芯，到底有沒有涉入詐騙、洗錢，有沒有幫助詐騙犯；第二、徐巧芯的說詞好像一台車、翻車、翻正又翻過去，不知道翻了第幾次，到底哪個版本才是真的、哪些話能相信，大家都很困惑。

他說，誠信是最重要的價值，徐巧芯跟劉彥澧誠信受到很大質疑，要跟社會交代清楚。（編輯：謝佳珍）1130430