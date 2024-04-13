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首頁 / 社會

老公姊姊、姊夫疑涉洗錢遭逮 徐巧芯：絕不護短

2024/4/13 17:59
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（中央社記者劉建邦、劉冠廷台北13日電）林姓男子疑涉為詐騙集團洗錢，杜姓夫妻疑涉曾助提款等，3人遭逮；杜姓夫妻為中國國民黨籍立法委員徐巧芯老公姊姊及姊夫，徐巧芯說，絕不護短，希望法院從嚴辦理。

徐巧芯表示，已提案修法提高詐騙刑度。

內政部警政署刑事警察局今天表示，日前依情資研析中心分析假投資詐騙案件，希望追查被害人遭騙後被轉出款項金流，發現一家人頭公司帳戶疑經手詐騙贓款涉洗錢，組專案小組偵辦。

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刑事局說，追查發現這家人頭公司負責人林姓男子擔任人頭及詐騙集團車手，開立公司帳戶供杜姓男子及劉姓女子夫妻使用，兩人曾協助提款及分層洗錢，初步估算不法金流約新台幣2700萬餘元。

刑事局表示，經掌握情資，3月25日拘提3人到案，警詢後依詐欺等罪嫌移送台灣台北地方檢察署偵辦，檢方複訊向法院聲請羈押禁見獲准，全案持續由檢方指揮專案小組擴大偵辦。（編輯：李明宗）1130413

#內政部
#徐巧芯
#刑事局
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