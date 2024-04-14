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徐巧芯哭喊若丈夫涉詐就離婚 夫劉彥澧：絕無涉入

2024/4/14 19:25（4/14 20:31 更新）
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台中市政府研考會主委劉彥澧（右2）的姊姊、姊夫涉詐騙洗錢案，他強調，個人絕對沒有涉入，若有會立刻辭職。圖為劉彥澧日前陪同台中市副市長鄭照新出席活動。（中市府提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年4月14日
台中市政府研考會主委劉彥澧（右2）的姊姊、姊夫涉詐騙洗錢案，他強調，個人絕對沒有涉入，若有會立刻辭職。圖為劉彥澧日前陪同台中市副市長鄭照新出席活動。（中市府提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年4月14日
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（中央社記者趙麗妍台中14日電）國民黨立委徐巧芯的大姑夫妻涉入詐騙洗錢案，徐巧芯說丈夫劉彥澧若有涉入就離婚；劉彥澧為台中市政府研考會主委，他今天表示，絕無涉入，若有立刻辭職。

內政部警政署刑事警察局偵辦詐騙案件，林姓男子疑涉為詐騙集團洗錢，杜姓夫妻疑涉曾助提款等，3人遭逮；杜姓夫妻為徐巧芯丈夫的姊姊及姊夫。徐巧芯表示，絕不護短，檢調若查出她有涉入會立刻辭職；丈夫若有涉入，會立刻離婚。

國民黨立委徐巧芯（前中）被質疑涉入先生的姊姊及姊夫詐騙案，她14日到花蓮關心地震災民被問到詐騙洗錢案時，靠在黨籍立委傅崐萁（後中）胸前大哭。中央社記者李先鳳攝 113年4月14日
國民黨立委徐巧芯（前中）被質疑涉入先生的姊姊及姊夫詐騙案，她14日到花蓮關心地震災民被問到詐騙洗錢案時，靠在黨籍立委傅崐萁（後中）胸前大哭。中央社記者李先鳳攝 113年4月14日

劉彥澧今天接受中央社記者電訪關於姊姊、姊夫涉詐騙洗錢一事，他表示，個人絕對沒有涉入，若有涉入會立刻辭職，自己也是姊姊、姊夫遭羈押禁見才得知此事，況且姊姊、姊夫都已是成年人，希望檢調可盡快查明真相，毋枉毋縱；對於此事造成長官、朋友等困擾，他深感抱歉。

被問及是否請假或請辭接受調查，劉彥澧則說，沒有任何跡象、證據顯示他有涉入，不須辭職。

對此，國民黨台中市議員李中指出，兄弟姊妹「一人一口灶」，已各自成家生活，彼此不知道某些事；徐巧芯在立委選舉找來老公姊姊幫忙造勢，「打虎親兄弟，上陣父子兵」，選舉一定是全家總動員，劉彥澧只要自覺無關，可以繼續做好市政工作，不用請假。

民進黨台中市議員江肇國表示，徐巧芯、劉彥澧夫妻個性截然不同，劉彥澧謙虛低調，徐巧芯遇事卻嚎哭喊離婚，反讓人霧裡看花、分不清真偽；但2人都是公眾人物，應有更高自我要求，必須接受更高標準檢視，不要演演戲就翻新一頁，必須跟司法、大眾交代清楚。（編輯：陳仁華）1130414

#中國國民黨籍
#徐巧芯
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