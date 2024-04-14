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大姑夫婦涉詐騙洗錢案 徐巧芯：我若有涉入願辭職

2024/4/14 14:16
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（中央社記者王承中、李先鳳台北14日電）媒體人溫朗東質疑國民黨立委徐巧芯涉入先生姊姊及姊夫詐騙案。徐巧芯今天表示，希望檢調大力調查，若查出她有涉入，包含利用議員或立委職權協助詐騙任何一點點，她會立刻辭職。

林姓男子疑涉為詐騙集團洗錢，杜姓夫妻疑涉曾助提款等，3人遭逮；杜姓夫妻為國民黨籍立委徐巧芯先生姊姊及姊夫。溫朗東在社群網站X.com發文指出，徐巧芯說要嚴懲詐欺，去年立委選舉卻找老公姊姊幫忙辦造勢，質疑徐巧芯說謊，要求徐巧芯道歉請辭。

0403地震重創花蓮觀光業，徐巧芯今天到花蓮出席座談會，會後徐巧芯等人因為趕火車，國民黨立委傅崐萁等人前來催促並安慰，徐巧芯覺得委屈趴在傅崐萁胸前大聲哭喊，「我真的沒有，如果檢察官有調查到我利用我的職權幫助詐騙集團，我願意辭職，如果先生有涉入，我願意離婚，請大家不要把無關的公司扯進來。」

徐巧芯也在臉書發文指出，她對詐騙案深惡痛絕，本身就是間接受害者，關於她的大姑與其先生涉入詐騙這件事，她非常痛苦，這幾乎讓她的家庭破碎。

徐巧芯表示，今天溫朗東所說的那些，都是踩在她這個受害人的傷口之上，但不了解真相的人有所誤會或質疑，也很合理，且她是公眾人物本該接受檢驗。家家有本難念的經，大姑跟她是姻親關係，關係真的並不密切，但畢竟是家人，她心裡真的很過意不去。

徐巧芯指出，溫朗東所說的2021年杜男開設的公司，正是她婆婆被借錢新台幣2000萬元，正在追討中的資產，所以並非溫朗東說的沒有動作、沒有處理。因為大姑被家暴、限制人身自由、威脅恐嚇，所以家人對這筆欠債不敢伸張，一直都在辦裡離婚，也聲請保護令。

徐巧芯表示，因為還有這些較為私密的特殊情況，所以目前案情到底大姑是被威脅還是自願，她也不清楚。如果是自願，她當然要大義滅親，要求從嚴辦理；如果是被威脅就範，相信在檢調的協助之下也可以將惡人繩之以法。

徐巧芯指出，至於今年選舉時辦活動，共同的朋友一位鹿小姐，與大姑共同合夥公關公司，該公司與詐騙「完全無關」，請勿以訛傳訛，損害人家商譽，並不是所有跟她大姑有關聯的公司都是詐騙集團。

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徐巧芯指出，過去她只知道大姑的先生欠家裡的錢，並不知道他們有涉入詐騙，一直到新聞爆發才知情，希望檢調大力調查，並將真相公佈於世，一定要從重量刑，嚴懲詐騙犯。

徐巧芯表示，若查出她有涉入，包含利用議員或立委職權協助詐騙任何一點點，她會立刻辭職；如果是她先生涉入，她會立刻離婚，以宣示她的決心。若社會大眾認為她需為此以死明志，自證清白，她也願意。（編輯：林淑媛）1130414自殺警語：珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路；若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」、張老師服務專線「1980」或衛福部安心專線「1925」。

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