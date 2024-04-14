大學學長涉徐巧芯大姑詐騙案 吳沛憶：絕不徇私護短

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（中央社記者郭建伸台北14日電）國民黨立委徐巧芯因大姑捲入詐騙洗錢案，引發議論。民進黨立委吳沛憶發文指出，涉入這起詐騙案的林于倫是大學學長，她曾收到林于倫的政治獻金共新台幣1萬3000元；認識就是認識，她絕不會徇私護短，違法就依法調查懲處。

媒體報導指，刑事警察局電偵一隊清查日前165反詐騙專線的通報資料，發現男子林于倫成立人頭公司，帳戶交由杜秉澄、劉向婕夫妻檔使用，不法金流高達新台幣2700萬餘元，涉及詐欺、洗錢罪，該名劉姓女子就是徐巧芯的大姑（丈夫的胞姊）。

民進黨立委吳沛憶今天晚間透過臉書表示，有她認識的人涉入詐騙，絕不會徇私護短，違法事件就依法調查懲處。

她指出，涉入徐巧芯大姑詐騙案的林于倫，是她的大學學長，在歷次選舉中，也有收到林于倫的政治獻金，民國107年5000元、111年3000元，以及112年5000元。

吳沛憶說，認識就是認識，她不會用話術去切割，也不會刻意在媒體前演出哭倒他人懷裡的戲碼；就事實論事實，在本案揭發前，她完全不知道林于倫的違法行為，呼籲有心人士無需用幾千元的政治獻金，過度連結她與林于倫的關係。

吳沛憶強調，作為負責任的民意代表，她只能尊重有心人士的言論自由，但她始終相信，大眾會有明智的判斷。（編輯：楊凱翔）1130414