傳用剪接音檔為大姑脫罪 徐巧芯：司法會還清白

（中央社記者王承中台北30日電）週刊報導指國民黨立委徐巧芯用剪接過的錄音檔，要替捲入詐騙洗錢案的大姑劉向婕脫罪。徐巧芯今天表示，全案已經進入司法調查，相信司法勿枉勿縱，一定能夠還她清白，她也會百分之百的配合調查。

檢警偵辦一起詐騙案，查出男子林于倫疑成立人頭公司，帳戶交由徐巧芯大姑劉向婕、劉向婕先生杜秉澄使用。根據鏡週刊今天報導指出，徐巧芯先生劉彥澧及劉母早就對詐騙案一事知情，徐巧芯日前揭露大姑遭家暴的錄音檔，更經過剪接，目的是要替大姑脫罪。

徐巧芯今天發布聲明指出，全案已經進入司法調查，相信司法勿枉勿縱，一定能夠還她清白，她也會百分之百的配合調查，對先生有百分之百的信心。都什麼時候了，還要相信詐騙集團的話，不相信胼手胝足清白做事的人呢。

徐巧芯表示，這輩子從來不認識林于倫，更遑論其妻，相關內容她毫無所悉。她取得的錄音檔案也並非來自於林妻，而她認為不論在何種情形下，說殺死老婆全家都是嚴重的恐嚇，後來法院也正式簽發保護令，總不能說那也是造假，大姑夫妻互相有沒有偷吃怎麼會問她。

外傳林于倫曾幫助徐巧芯打選戰，徐巧芯指出，她完全不認識林于倫，要如何替她打選戰；她每天都收到四面八方的事情，只要確定是事實就會踢爆，誰會去在乎是什麼姓名。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

徐巧芯表示，洗錢案調查的對象本來就是林于倫的東霖公關顧問有限公司，不管是林于倫、大姑先生杜秉澄、大姑劉向捷，只要犯法就不應該寬貸，應該從嚴判刑，這就是她的立場。至於她的先生跟婆婆的事情要問他們跟他們的律師，她不方便代為回應。

徐巧芯指出，她知道林于倫的妻子對於林于倫被羈押一定很痛苦，但也不該將這份痛苦，以錯誤和不實的資訊加諸在他人身上，那樣不會比較好。（編輯：謝佳珍）1130430