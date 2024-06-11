大姑丈夫指涉不法 徐巧芯：完全不是事實

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（中央社記者王承中台北11日電）國民黨立委徐巧芯遭大姑先生杜秉澄指涉潛艦聲紋、收受回饋及內線交易等不法。徐巧芯今天表示，杜秉澄講的完全不是事實，未有任何證據，若確認杜秉澄向庭上陳述此事，必定會對杜秉澄提告，也歡迎檢調調查。

國民黨立委徐巧芯日前捲入大姑劉向婕、劉向婕先生杜秉澄所涉詐騙洗錢案，鏡週刊今天報導指出，杜秉澄在法庭中指徐巧芯涉潛艦聲紋、收受回饋及內線交易等不法。

徐巧芯今天發布聲明指出，杜秉澄講的完全不是事實，更未有任何證據。檢調若有任何懷疑，一定要快辦，絕對不能等，只是可能會很失望，因為什麼都沒有。

徐巧芯表示，此話是出自於一個被偵辦中的「詐騙犯」之口，過去騙人無數的事件也已被媒體揭露，惡行重大、說謊不眨眼。杜秉澄的公信力有多少，稍微有點判斷力的人都知道不可信。

徐巧芯指出，她這輩子唯一有認識的潛艦業者，就是郭璽，但那是因為她揭露郭璽相關弊端，難道揭弊就要被報復，她不可能因這種搞笑的威脅而停止對政府的監督。

徐巧芯表示，未來若確認杜秉澄向庭上陳述此事，必定會對杜秉澄提告，也非常歡迎檢調來查。對於杜秉澄的謊言與造謠，一概不予回應，拒絕受訪，拒絕新聞亂象。她要再次提醒媒體與綠營政治人物，切勿拿詐騙犯的說法當成聖旨，指控無辜的人。（編輯：謝佳珍）1130611