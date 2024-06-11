遭大姑丈夫指涉不法 徐巧芯提告誹謗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中、吳書緯台北11日電）國民黨立委徐巧芯遭大姑先生杜秉澄指涉潛艦聲紋、收受回饋及內線交易等不法。徐巧芯今天表示，已向台北地檢署提起刑事訴訟，提告杜秉澄誹謗及鏡週刊加重誹謗，會用行動維護自己的名譽。

對此，鏡週刊今天下午發布聲明，強調立法委員屬公眾人物，本就有接受媒體監督言行及問政並接受批評的義務，若對媒體報導負面新聞即提起訴訟，不僅浪費司法資源，主要的目的是要對其他媒體施壓造成寒蟬效應，此外鏡週刊也強調，會在適當的時間協助記者對徐巧芯提起誣告之告訴，杜絕濫訴歪風。

北檢偵辦徐巧芯大姑劉向婕涉詐欺案，日前聲請延押。鏡週刊報導指出，劉女先生杜秉澄在延押庭指控徐巧芯涉及潛艦聲紋、收受回饋及內線交易等案。北檢將與徐巧芯被控詐欺等案一併調查，並提訊杜男說明。

徐巧芯今天下午在臉書發文指出，針對不實新聞，就是告。今天下午在先生劉彥澧的陪同下，向台北地檢署提起刑事訴訟，分別提告杜秉澄誹謗，以及鏡週刊加重誹謗。目前已完成告訴。

徐巧芯表示，針對前海軍顧問郭璽今天的胡言亂語，隨後也會提告。她從來沒有收過軍火商的錢，郭璽將對自己胡說八道的言論付出代價。

徐巧芯指出，海軍司令部也回函表示，她在擔任立委期間「從未索取過潛艦聲紋或任何海軍密件標題與紀錄」，還她一個公道。證明詐騙嫌疑犯就是胡扯一通，鏡週刊竟然還以詐騙犯的謊言進行報導，更是罪加一等。

徐巧芯表示，為了政治鬥爭，連劣跡斑斑詐騙嫌犯的話也可以信，令人遺憾，但她會用行動維護自己的名譽。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

針對徐巧芯稱「胡言亂語」，郭璽接受中央社記者電話訪問指出，徐巧芯又在轉移焦點，這件事是徐巧芯大姑劉向婕的丈夫杜秉澄所說出來的，「我只是在推測」杜秉澄所說的這件事情，可能所發生的情況，所以徐巧芯要提告的話，應該是要提告杜秉澄，但若徐巧芯要告他，歡迎來告，「我不缺告，也不怕告」。

郭璽表示，徐巧芯都是事情發生，用其他的事情來轉移焦點，比如說詐騙集團案，徐巧芯借給婆婆的新台幣100萬元，「就是入股」，徐巧芯說100萬元就是借給婆婆還利息的，但台灣哪一家銀行的利息要到100萬元，連高利貸都沒這麼高的利息，很明顯就是入股。（編輯：林興盟）1130611