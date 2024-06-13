徐巧芯被控利用職權詐貸 北檢將分案偵辦

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（中央社記者謝幸恩台北13日電）國民黨立委徐巧芯大姑捲入詐騙案，台灣基進認為徐巧芯疑利用職權幫婆婆向銀行詐貸，並把貸款資金交給大姑等人，今天到北檢告發徐巧芯涉違反銀行法，北檢將分他案偵辦。

檢警偵辦一起投資詐欺案件，發現一家人頭公司帳戶疑經手詐騙贓款涉洗錢，進一步查出公司負責人林于倫擔任人頭及詐騙集團車手，開立公司帳戶供徐巧芯大姑劉向婕及丈夫杜秉澄使用，杜、劉則協助提款及分層洗錢，估算不法金流約新台幣2700萬餘元。

台北地檢署今年3月間拘提林于倫、杜秉澄、劉向婕到案，檢察官認為3人涉犯詐欺、洗錢等罪，犯嫌重大，且有勾串之虞，向台北地方法院聲請羈押禁見獲准。

台灣基進今年4月認為，徐巧芯曾提及協助婆婆處理銀行利息問題，金額100萬元，此部分是借款或贈與的說詞反覆，到台北地檢署告發徐巧芯涉犯貪污治罪條例財產來源不明罪及刑法詐欺罪，北檢已分案偵辦。

台灣基進今天認為徐巧芯於擔任台北市議員期間，疑似利用市議員職務權力，明知婆婆提供擔保的不動產價值1100萬元，卻疑似藉此向台北富邦銀行詐貸1450萬元，並將貸款所得資金交給劉向婕等人成立洗錢公司，涉嫌違反銀行法詐欺銀行罪。

徐巧芯日前受訪表示，請檢方用公權力進行調查，讓真相早日水落石出；富邦銀日前發布聲明指出，經查內部作業，均依行內規定辦理，無不合規定情事，也無超貸、關說或例外處理等狀況。

據了解，由於台灣基進今天另行告發徐巧芯涉違反銀行法，北檢仍會分案偵辦，並由承辦徐巧芯涉詐欺等案的檢察官進行調查。

此外，由於杜秉澄等3人的羈押期限將至，北檢日前向北院聲請延押3人獲准；杜男於法庭上表示徐巧芯涉潛艦聲紋、收受回饋及內線交易等案，承辦徐巧芯涉詐欺等案的檢察官，也將一併調查杜男於法庭上的說法是否屬實。（編輯：張銘坤）1130613