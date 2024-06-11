徐巧芯被控收受回饋、內線交易 北檢一併調查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北11日電）北檢偵辦徐巧芯大姑劉向婕涉詐欺案，日前聲請延押。劉女先生杜秉澄在延押庭指控徐巧芯涉及潛艦聲紋、收受回饋及內線交易等案。北檢將與徐巧芯被控詐欺等案一併調查，並提訊杜男說明。

檢警偵辦一起投資詐欺案件，發現一家人頭公司帳戶疑經手詐騙贓款涉洗錢，進一步查出公司負責人林于倫擔任人頭及詐騙集團車手，開立公司帳戶供杜秉澄、劉向婕使用，杜、劉曾協助提款及分層洗錢，初步估算不法金流約新台幣2700萬餘元。

台北地檢署今年3月間拘提林、杜、劉到案，檢察官認為3人涉犯詐欺、洗錢等罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串之虞，向台北地方法院聲請羈押禁見獲准。由於羈押期限將至，檢方日前向法院聲請延押。台北地方法院於5月24日提訊3人開庭，訊後裁定延押2個月。

鏡週刊報導，杜秉澄在法庭當場爆料，矛頭直指當初向媒體自爆整起案件的國民黨立委徐巧芯，並指事情並非徐巧芯講的那樣、外面根本不知道徐巧芯的為人。杜秉澄在延押庭進一步驚爆，徐巧芯涉及潛艦聲紋、收受回饋及內線交易等3案。杜的說法都記載在筆錄中。

台灣基進今年4月間認為徐巧芯對婆婆向銀行借貸金額、新台幣100萬元是借款或贈與說詞反覆，到台北地檢署告發徐巧芯涉及貪污治罪條例財產來源不明罪及刑法詐欺罪，北檢已分案偵辦。

據了解，對於杜秉澄在延押庭的說法，承辦徐巧芯詐欺等案的檢察官不另行分案，將一併調查是否屬實，不排除近期內提訊杜秉澄說明。（編輯：謝雅竹）1130611