林月琴：兒盟從事收出養服務 主管機關應改衛福部

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（中央社記者陳俊華台北25日電）民進黨立委林月琴今天說，收出養管理辦法在101年修訂時，質疑是為兒盟特許，讓文教事業能從事收出養服務；8個收出養媒合團體中，僅兒盟是文教事業，主管機關應從教育部改為衛福部。

民進黨立委林月琴、郭昱晴、吳沛憶上午舉行「兒盟問題連環爆，主管機關查核要落實」記者會。

林月琴指出，台北市劉姓保母受兒福聯盟委託照顧新北1歲男童，涉嫌與胞妹凌虐男童致死後，才發現兒盟問題連環爆。據教育部及衛福部公文顯示，民國98年時教育部逕自同意兒盟透過修改內部章程後，就可做收出養服務，但教育部並非收出養服務的主管機關。

林月琴說，後續在101年修訂「兒童及少年收出養媒合服務者許可及管理辦法」，8個收出養媒合團體，至今仍僅兒盟是文教事業，明明文教事業的主管機關是教育部、收出養主管機關是衛福部，不禁讓人懷疑當初是否是針對特定團體而修，是否有人擔任門神。

林月琴表示，依收出養管理辦法，文教事業每3年需經主管機關評鑑，獲甲等或80分以上，才能承辦收出養業務。兒盟雖在104、107年都獲優等及甲等，110年因疫情停辦評鑑，如果疫情解封後重新辦理評鑑，「搞不好剴剴的事情就不會發生」。

吳沛憶指出，兒盟規模龐大，從111年財報來看，一年收受捐款超過新台幣5億元、賸餘超過1億元，這麼大型的團體絕對有責任受監督，主管機關更要負起監管義務，尤其收出養是政府的責任，委辦給民間機構的業務，要把孩子交到兒盟手上，當然要負起監督責任。

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吳沛憶說，兒盟還承接托育、保母培育、親子館、收出養等許多社會福利、兒童福利相關業務，從兒盟捐助章程來看，有一半業務都是衛福部主管的，主管機關卻是教育部，「為什麼一個文教基金會在從事收出養業務？」制度上應該趕快改正，從教育部改為衛福部，才能實質監督。

郭昱晴說，教育部應以「財團法人法」嚴格控管兒福聯盟，卻沒拿出任何作為，實地查核淪為走馬看花。教育部與衛福部日前共同查核兒福聯盟，列出內部控制、董事會、監察人、人事制度等層面有缺失，但兒盟卻在4月3日才要展開內部控制培訓計畫。（編輯：張均懋）1130425