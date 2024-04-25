綠提耐震補強專法 提高補助成數降低補強同意門檻

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（中央社記者林敬殷台北25日電）花蓮403強震及餘震使多處民宅受損，多位民進黨立委今天舉行記者會，將在立法院本會期推動制定耐震補強專法，包括提高住戶願意房舍補強的誘因、提高補強經費的成數、降低房舍補強住戶同意門檻、統合法令，加快補強修繕速度。

民進黨立委蘇巧慧、張宏陸、沈伯洋、吳沛憶今天在立法院舉行「傾斜危樓不再現—制定建物耐震補強專法」記者會。

相對於提出專法，針對國民黨立法院黨團總召傅崐萁提出0403重建條例，並匡列新台幣150億元，蘇巧慧表示，好的立委如果要對家鄉災害重建，不是在立法院提出匡列預算的特別條例，不但逾越行政權，特別條例及特別預算光是審查程序非常漫長，根本不是現在就可以做的事情，是「假裝救災，實則卸責」。

沈伯洋表示，傅崐萁用特別條例匡列預算，是沒有效率的方法，反而卡住中央對花蓮的補助，對症下藥就是訂定專法，避免地方政府不作為，導致重建工程延宕。

蘇巧慧表示，目前民眾對於自用住宅申請耐震補強意願低的原因，一是擔心建築物若要耐震補強會影響房價，其次是，政府補助經費只有4成，對民眾負擔不低，更重要的是，目前耐震補強需要所有區分所有權人同意，門檻過高。

蘇巧慧說，訂定專法可以提高民眾申請補強的意願，若經耐震補強後，政府給予合格標章，讓建築物在房市更具競爭力；提高補助成數，減低民眾負擔，編列更多的補助經費，統合法源，公私合力下加快修繕進度。

張宏陸表示，災後重建的法令分散在不同法律，現行執行狀況執行率低，也太複雜，讓民眾不易瞭解，若有專法，訂定出標準，強化補強作為，才能提高效率，一改現在編列了預算、補助，卻無法執行的情況。

吳沛憶指出，403地震後，台北市南機場災情嚴重，市府雖然說願意修，但卻要住戶自籌3成經費，南機場過去不少是整宅，住了一半以上都是弱勢戶，也沒有管委會，經過里長不斷陳情，台北市長蔣萬安才說願意盡量補強。

吳沛憶表示，從民國95年到現在，整維補助專案只完成32件，住戶修繕也只補助5件，若能由中央訂定專法，有法源依據讓地方政府統一規範，提高補助經費，增加民眾有意願修繕補強的誘因，盡快耐震補強，不要因餘震不斷造成更多建築物倒塌。（編輯：翟思嘉）1130425