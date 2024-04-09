黃子佼涉持兒少性影像 綠委盼製造販售持有加重罰則

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（中央社記者王揚宇、林敬殷台北9日電）藝人黃子佼被查獲涉持兒少性影像片掀輿論譁然。民進黨立委林月琴等人今天說，目前兒童及少年性剝削防制條例罰則過輕，也缺乏嚇阻效果，因此將提案修法，重罰製造、販售、持有者。

黃子佼去年捲入MeToo風波，被控涉強制猥褻等罪，檢方在搜索時查獲黃子佼持有7個兒少性影像，將他緩起訴2年處分，支付國庫新台幣120萬元，緩起訴確定後3個月內，書立悔過書1份。

對此，民進黨立委林月琴、范雲、郭昱晴、吳沛憶今天在立法院召開「不要成為下一個共犯！兒少性剝削零容忍，加重罰則保護下一代！」記者會，說明相關主張。

林月琴表示，針對該案，目前只能透過兒童及少年性剝削防制條例第39條處理，但其罰則對比他國，顯然過輕也缺乏嚇阻效果，而且整部條例的罰則都明顯過輕，防範杜絕效果不彰。

林月琴指出，她會邀請法務部、衛生福利部甚至是國家通訊傳播委員會以及相關公民團體討論後，提出相關修法版本，方向包括針對製造、販售、持有的相關人等進行重罰等。

范雲說，立法院去年修正性私密影像4法，讓持有者負起刑事責任，但顯然這樣的罰則並不夠重，大家應該讓法律抑制犯罪，保障兒少權益。

范雲表示，任何形式的未成年性私密影像都是違法的，且不可容忍，她將提案修法，提高購買兒少性私密影像的罰則，而購買兒少性私密影像的人就是加害者，大家不應輕縱。

郭昱晴指出，對於未成年兒少性剝削絕對是零容忍，希望能比照刑法第277條，以傷害罪的角度切入來討論刑期，也期盼修正兒童及少年性剝削防制條例，增加刑罰強度，遏止及剷除犯罪產業鏈。

吳沛憶認為，加重處罰購買未成年性影像的行為，社會有相當共識，呼籲衛福部積極回應社會期待，應主動串連警政、司法等相關單位，積極打擊性剝削犯罪。

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此外，民進黨立法院黨團幹事長、立委吳思瑤今天在立法院議場前接受媒體聯訪指出，社會認為有必要針對修法內容再進一步討論，民進黨願意在修法部分擴大與社會對話，另外在執法面的量能與各種配套上，也有相當提升與檢討的必要。

民進黨立委黃捷說，她已就兒童及少年性剝削防制條例、刑法提出修法版本，內容包括下載或持有偷拍或非法兒少性私密影像者要加重罰則、要接受身心治療，下載也算是犯罪行為等，另外如何斷絕偷拍集團金流也非常很重要。（編輯：翟思嘉）1130409