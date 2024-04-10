薛瑞元：建議修法授權衛福部封鎖境外兒少性影像網站

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（中央社記者郭建伸台北10日電）朝野立委關注兒少性影像網站封網進度緩慢，衛福部長薛瑞元今天在立法院備詢表示，對於設立於境外的兒少性影像網站，目前朝檢察官扣押方向努力，未來則希望透過修法授權給衛福部，「一下子就可以封掉」。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天排審再生醫療法草案、再生醫療製劑條例草案，由於近日藝人黃子佼被查獲持有兒少性影像掀起輿論譁然，朝野立委也關注境外網站封網進度、兒少性剝削相關修法議題

國民黨立委王育敏質詢指出，衛福部公告要將創意私房網站盡快封網，但從4日媒體報導至今，目前還沒封網，是否衛福部、數位發展部、法務部橫向聯繫有問題。

薛瑞元備詢表示，現行實務上封網有兩個方式，第一種是有行政處分後，要求下架內容，若網站沒有下架內容才會封網，這種做法比較慢；第2種則是檢察官若查到涉及刑事案件，檢察官可扣押作為證據，屆時就可以封網。

薛瑞元表示，有關性影像的案子，目前北檢還沒結案，因此可採取第2種方式封網，衛福部會跟法務部討論。

談及修法方向，薛瑞元表示，對於設立於境外兒少性影像網站，建議可授權給衛福部，「一下子就可以封掉」。

王育敏指出，目前的流程偏向走申訴管道，時效性緩慢，未來修法除了加重刑責，她也贊同衛福部針對兒少影像應採即時性的下架與封網。

國民黨立委陳菁徽質詢指出，若在網路上搜尋性騷擾相關資訊，衛福部的性騷擾防治網頁雖然排在搜尋前幾名，但點進去性騷擾被害人權益說明手冊，卻顯示網頁內容不存在。

薛瑞元表示，他推測應該是技術問題，但今天會盡快修復。（編輯：蘇志宗）1130410