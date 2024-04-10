「亞洲統神」張嘉航爭議言論 起家雞宣布下架合作

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（中央社記者余曉涵台北10日電）電競主播「亞洲統神」張嘉航近日評論藝人黃子佼持有未成年不雅片，爭議言論引發撻伐，韓式炸雞業者起家雞今天宣布，無法認同且進行嚴厲譴責，並已要求合作文章下架。

藝人黃子佼涉從性犯罪網站「創意私房」入手多部未成年不雅片引爆社會大眾怒火，甚至不少藝人也跳出來抨擊，不料「亞洲統神」張嘉航卻逆風而行，他在直播時談及此事，卻說出「沒那麼嚴重」，甚至還開玩笑脫口說出他也想等爭議言論。

除了手遊廠商宣布取消合作之外，韓式炸雞業者起家雞今天也在臉書上宣布，關於近日某實況主所發表的不當言論，已透過公關公司對其表示無法認同且進行嚴厲譴責，並已要求合作文章下架，未來更保證將不會與其有任何形式的接觸或配合。

起家雞指出，日後對於所配合的KOL也絕對做到更嚴格的審視與查核，秉持初衷。兒童和婦女的權利應受到完全的保障和尊重，未成年的孩子更需要社會的關愛和保護，每一個孩子都有權利好好的長大。（編輯：陳政偉）1130410