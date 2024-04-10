更多編輯台推薦新聞：
阿里山林鐵斥資23億元15年修復 擬7/1全線通車
生活

阿里山林鐵斥資23億元15年修復 擬7/1全線通車

中央大學推AI地震預警系統 震度3秒出爐正確率逾9成
生活

中央大學推AI地震預警系統 震度3秒出爐正確率逾9成

影片／北美日全食登場 美國各地民眾卡位搶看歡呼迎奇景
國際

影片／北美日全食登場 美國各地民眾卡位搶看歡呼迎奇景

專訪／希臘籍女婿花蓮地震救援全紀錄：我不是英雄只是履行承諾
生活

專訪／希臘籍女婿花蓮地震救援全紀錄：我不是英雄只是履行承諾

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

「亞洲統神」張嘉航爭議言論 起家雞宣布下架合作

2024/4/10 12:02（4/10 12:58 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北10日電）電競主播「亞洲統神」張嘉航近日評論藝人黃子佼持有未成年不雅片，爭議言論引發撻伐，韓式炸雞業者起家雞今天宣布，無法認同且進行嚴厲譴責，並已要求合作文章下架。

藝人黃子佼涉從性犯罪網站「創意私房」入手多部未成年不雅片引爆社會大眾怒火，甚至不少藝人也跳出來抨擊，不料「亞洲統神」張嘉航卻逆風而行，他在直播時談及此事，卻說出「沒那麼嚴重」，甚至還開玩笑脫口說出他也想等爭議言論。

除了手遊廠商宣布取消合作之外，韓式炸雞業者起家雞今天也在臉書上宣布，關於近日某實況主所發表的不當言論，已透過公關公司對其表示無法認同且進行嚴厲譴責，並已要求合作文章下架，未來更保證將不會與其有任何形式的接觸或配合。

起家雞指出，日後對於所配合的KOL也絕對做到更嚴格的審視與查核，秉持初衷。兒童和婦女的權利應受到完全的保障和尊重，未成年的孩子更需要社會的關愛和保護，每一個孩子都有權利好好的長大。（編輯：陳政偉）1130410

延伸閱讀
「亞洲統神」張嘉航評黃子佼持未成年不雅片言論惹議 手遊廠商封殺陳明珠切割恩師黃子佼 聲明中止經紀合約薛瑞元：建議修法授權衛福部封鎖境外兒少性影像網站

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.88