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「亞洲統神」張嘉航評黃子佼持未成年不雅片言論惹議 手遊廠商封殺

2024/4/9 22:00（4/9 22:26 更新）
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（中央社記者黃巧雯台北9日電）電競主播「亞洲統神」張嘉航近日評論藝人黃子佼持有未成年不雅片，爭議言論引發撻伐，手遊廠商轟天騎士團今天宣布，已通過第3方經紀公司對其言論進行嚴厲譴責、並取消合作。

藝人黃子佼涉從性犯罪網站「創意私房」入手多部未成年不雅片引爆社會大眾怒火，甚至不少藝人也跳出來抨擊，不料「亞洲統神」張嘉航卻逆風而行，他在直播時談及此事，卻說出「沒那麼嚴重」，甚至還開玩笑脫口說出他也想等爭議言論。

手遊廠商轟天騎士團今天在臉書發布聲明，強調看到新聞的第1時間，已通過第3方經紀公司對其言論進行嚴厲譴責，並全面取消工商合作，並將他終身拉入合作黑名單。

手遊廠商強調，堅決抵制一切不法行為、不當言論，未成年人身心權益應得到充分保障，未成年女性更需要得到全社會的關愛保護，呼籲大家對此類影片秉持「不觀看、不下載、不轉傳、不分享、不持有」原則，抵制犯罪行為，拒絕成為共犯。

手遊廠商指出，未來將引以為戒，對後續合作的藝人、主播等更加嚴格篩查其品行。（編輯：龍柏安）1130409

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