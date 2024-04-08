黃子佼持兒少性影像惹議 世新除名傑出校友

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（中央社記者許秩維台北8日電）藝人黃子佼被查獲涉持有兒少性影像引發譁然，世新大學今天表示，已於清明連假期間緊急召開會議，決議通過將黃子佼自第5屆傑出校友除名。

黃子佼去年捲入MeToo風波，被控涉強制猥褻等罪，檢方在搜索時查獲黃子佼持有7個兒少性影像，將他緩起訴2年處分，支付國庫新台幣120萬元，緩起訴確定後3個月內，書立悔過書1份。

世新大學校方今天透過文字說明，為表彰海內外校友的傑出表現、提升校譽、促進校友與母校的密切互動，因此訂定「世新大學傑出校友選拔辦法」，但如得獎校友有嚴重失格情事而致影響校譽者，將經評議委員會決議通過除名。

世新大學校方提到，黃子佼於4月3日經台北地檢署依涉嫌「兒童及少年性剝削防制條例」處分，學校也同時收到各界校友、師生與民眾關切反應，校方因此於清明連假期間緊急召開會議，決議通過將黃子佼自第5屆傑出校友除名。

黃子佼畢業於世界新聞專科學校（世新大學前身），曾於2016年獲世新大學頒發傑出校友。（編輯：管中維）1130408