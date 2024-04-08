黃子佼再遭控性侵 孟耿如關閉所有社群媒體

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（中央社記者洪素津台北8日電）主持人黃子佼因持有7部未成年少女不雅片，被檢方判緩起訴處分。昨旅法網紅幫「K小姐」發文指控黃子佼性侵，過程讓人看了不忍，而老婆孟耿如則關閉所有社群媒體，無從聯繫。

黃子佼在性騷爆料後，被檢方查出一顆4TB隨身硬碟中有上百部裸露、性愛影片，其中還有7部女主角是未成年，最終遭判決緩起訴2年處分，需支付公庫120萬元，以及寫下1200字悔過書。為此黃子佼和老婆孟耿如先後道歉，但仍止不住大眾怒火。

昨晚網紅「和我一起．走在法國的365天」發文幫匿名「K小姐」轉達對黃子佼的控訴，「K小姐」表示自己在17歲時，到黃子佼家中拍攝穿著泳裝的藝術照，未料卻遭到性侵，不過文章2度不明原因被刪掉又發出，隨時都有可能再被刪除。

對此記者詢問黃子佼所屬經紀公司，到截稿前並無回應，孟耿如則關閉所有社群媒體，杜絕所有外界聲音。（編輯：張銘坤）1130408