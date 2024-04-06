黃子佼是否列拒絕往來 保護司：盼公眾人物潔身自好

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（中央社記者沈佩瑤台北6日電）藝人黃子佼被查獲涉持兒少性影像片掀輿論譁然。因他曾多次參與衛福部活動，保護司今天說，代言合作通常希望呈現好形象，未來是否邀請由各單位評估，盼公眾人物潔身自好。

藝人黃子佼去年捲入MeToo風波，被控涉強制猥褻等罪，檢方在搜索時查獲黃子佼持有7個兒少性影像，將他緩起訴2年處分，支付國庫新台幣120萬，緩起訴確定後3個月內，書立悔過書1份。

黃子佼持未成年不雅片引發撻伐聲浪，婦團批評處罰過輕，衛福部保護司也直指他的行為就是性犯罪共犯。然而，黃子佼曾多次與衛福部合作，包括主持國健署「爸爸孕產育兒衛教手冊」記者會等，未來是否合作或列為拒絕往來戶成關注焦點。

衛福部保護司長張秀鴛今天接受媒體電訪時坦言「這件事很兩難。」站在教育立場，當然會認為如果適合，且願意從事公益，希望給大家都有重新學習機會，「浪子回頭」很重要。

若考量到邀請合作或代言，通常是希望呈現好形象，曾犯錯的藝人恐怕機會不大。張秀鴛強調，這仍需要各部會、司署在邀請時考量，「我沒有辦法給一個答案」。

她認為重點在於這些藝人應該能站出來，公開呼籲這是犯法的、對孩子不好的示範，如果能抱持這樣的精神，衛福部尊重也認為很勇敢，希望不要再犯錯，公眾人物更會被放大檢視，盼平平安安、潔身自好。

根據衛生福利部性影像處理中心統計，光是今年1到3月，就收到901名性影像被害人的申訴，包括兒少181人、成人720人，其中661人報警；非法網址523個、下架數430個，移除率82%。（編輯：李亨山）1130406