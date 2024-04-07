王婉諭告發創意私房論壇 盼設數位性犯罪專責單位

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（中央社記者郭建伸台北7日電）藝人黃子佼被查獲涉持兒少性影像片掀輿論譁然，時代力量黨主席王婉諭透過臉書表示，她是偷拍網站「創意私房論壇」一案的告發人，她呼籲應成立數位性犯罪專責單位，並研議遏止境外平台的散布模式。

黃子佼去年捲入MeToo風波，被控涉強制猥褻等罪，檢方在搜索時查獲黃子佼持有7個兒少性影像，將他緩起訴2年處分，支付國庫新台幣120萬元，緩起訴確定後3個月內，書立悔過書1份。媒體報導，黃子佼是向偷拍網站「創意私房論壇」購買影片。

王婉諭昨天晚間在臉書發文表示，做為接受陳情，並且向檢警告發「創意私房論壇」一案的告發人，她必須嚴肅告訴大家，「創意私房論壇」不是單純的性私密影像平台，其背後隱藏著非常深的惡意與變態心理。

王婉諭指出，在這個平台上，不僅有許多受剝削未成年女性的性私密影像，也包含許多完全「不知情」遭拍攝的無辜女性，這些女性很可能只是在校園、公眾場所如廁，就莫名遭偷拍，然後被放上公開的網路平台。

王婉諭強調，更惡劣的是，為滿足這些購買者的變態心理，這些平台的經營者與販賣者，還會刻意去找出被拍攝者的個資，並把這些個資和影像放在一起，讓購買者可得知被拍攝者的身分、年齡，甚至還可直接在社群平台上找到。

王婉諭提到，無數女性是因在社群平台，收到購買者的「刻意」告知、提醒，才知道被偷拍，無奈走上司法訴訟的道路。

王婉諭透露，身為一名女性和媽媽，她比誰都更能感同身受、感到噁心作嘔，目前司法、偵查量能遠遠不夠，加上這類型數位犯罪屬於新興模式，對檢警來說都還很陌生，被害者經常求助無門。

王婉諭呼籲，政府應盡速補破網，成立數位性犯罪專責單位，或給予警政署偵查單位更多專業資源和知能訓練，讓具備性平知能與數位偵查能力的專責人員，可以更快的協助當事人。

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王婉諭認為，政府應具體研議遏止境外平台的影片散布模式，讓部分刻意設置海外、有高度隱蔽性的平台，在出現這類型的犯罪型態時，必須配合優先下架影片，避免影片傳播，讓受害者持續活在恐懼中。

王婉諭談及，以性私密影像恐嚇被害人的案件，應另立法處理，網路具有高傳播性，若不立即為強制處分，很可能會使被害人權利受擴大侵害，因此未來應該修法，讓這類型案件可以有更直接、快速地處理準則。（編輯：張若瑤）1130407